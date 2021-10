Lüdinghausen gegen Waltrop: Torspektakel am Westfalenring

Die Zuschauer am Westfalenring in Lüdinghausen konnten sich am Sonntagnachmittag mal wieder über ein echtes Spektakel freuen: 5:1 stand es am Ende gegen SuS Waltrop.

Die Zuschauer am Westfalenring in Lüdinghausen konnten sich am Sonntagnachmittag mal wieder über ein echtes Spektakel freuen: 5:1 (1:1) stand es am Ende gegen SuS Waltrop. Mit zwei Siegen auf heimischen Rasen in Folge bauen die Lüdinghauser damit so etwas wie eine Heimstärke auf.

Die Partie begann gut für Union – und das, obwohl das Trainerduo Daniel Schürmann und Ingo Witschenbach personelle Umbaumaßnahmen zu verrichten gehabt hatte: Auf gleich neun Spieler musste man verzichten. Die ersten Minuten sprachen jedoch für ein gutes Heimspiel der Schwarz-Roten, und das erste Tor ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer Flanke traute sich Christoph Blesz einen künstlerisch hochwertigen Abschluss zu. Per Seitfallzieher brachte er den Ball aufs Tor, der von Waltrops Elton Serge Brunner noch unhaltbar abgefälscht wurde.

Beflügelt von der Führung spielten die Gastgeber eine gute erste Halbzeit. Hohes Pressing und ein hervorragendes Passspiel machten es den Gästen aus Waltrop schwer, in die Partie zu finden. Die versuchten es immer wieder schnell über Konter gefährlich zu werden und erzielten den Ausgleich per Kopfballverlängerung nach einem Freistoß aus dem Halbfeld.

Lüdinghausen ließ sich davon aber nicht verunsichern und spielte in Halbzeit zwei noch besser auf. Ein Sturmlauf begann mit dem direkt verwandelten Freistoß von Jonathan Krüger, der einen überragenden Tag erwischt hatte. „Jonathan ist ein Leitwolf. Der reißt alle mit und ist enorm wichtig für uns“, fand Schürmann nach der Partie lobende Worte für seinen Kapitän.

Auch das 3:1 erzielte der offensive Linksverteidiger mit einem Flachschuss ins lange Eck. Von einem Aufbäumen war bei den Gästen nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil, die hängenden Köpfe der Waltroper luden die Hausherren ein, weiter befreit aufzuspielen. Zusätzlich holte sich Henrik Sommer in der 77. Minute die rote Karte ab, als er Fode Camara als letzter Mann am Fuß traf. Die letzten beiden Treffer fielen durch schnörkellose, aber dadurch nicht minder schön herausgespielte Konter. Mirkan Düzgün, der junge Lüdinghauser Stürmer, durfte in den letzten Minuten noch einen Doppelpack schnüren.

Nach einem schwachen Saisonstart war dieser völlig verdiente Kantersieg womöglich ein Befreiungsschlag für die junge Mannschaft von Union. Witschenbach bleibt jedoch realistisch: „Wir haben mit Nordkirchen und Mengede zwei schwierige Aufgaben vor der Brust.“ Jetzt gilt es, die Leistung in den nächsten Wochen zu bestätigen.

Union: Keuthage – Höning (44. Martel), Flake, Homann, Krüger (88. Blomenkemper) – Itoua, Blesz – F. Hüser (81. Wichmann), N. Hüser, Düzgün – Camara (84. Weimer). Tore: 1:0 Blesz (11.), 1:1 Bramsel (21.), 2:1 Krüger (57.), 3:1 Krüger (74.), 4:1 Düzgün (86.), 5:1 Düzgün (87.). BV: Rote Karte gegen Sommer (77.).