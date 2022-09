Lüdinghausen oder nix – Selena Piek über Rückkehr zu Union

Foto:

Nach der unglücklichen 2:5-Niederlage zum Auftakt in Wittorf stehen die Lüdinghauser mit Blick auf eine neuerliche Playoff-Teilnahme bereits unter Zugzwang. Folglich muss heute, 14 Uhr, wenn Union die SG Schorndorf empfängt, und tags darauf, gleiche Zeit, dann gastiert der TSV Neuhausen-Nymphenburg in der Steverstadt, Zählbares her.,Drei Punkte – mindestens – sollen es schon sein, so 08-Teammanager Michael Schnaase, der Respekt vor beiden Gegnern hat, Schorndorf aber für einen Tick schwächer hält. Zumal der TSV etwas überraschend Spiel eins in Refrath gewann (4:3). Unschlagbar seien aber auch die Münchener nicht. Unklar ist, ob es Jaymie Laurens, Kelly van Buiten und Brian Wassink (alle aktuell bei einem Turnier in Polen im Einsatz) rechtzeitig in die Drei-Burgen-Arena schaffen. Fix im 08-Aufgebot sind die Neuzugänge Selena Piek, Robin Tabeling, Rachel Sugden und Julien Carraggi. (flo)