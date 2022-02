Lüdinghauser Zweite vor dem Abstieg

Ehre, wem Ehre gebührt: Die vierte Badmintonmannschaft von Union Lüdinghausen hat am vergangenen Wochenende die Meisterschaft in der Bezirksliga und damit den Aufstieg in die Landesliga schon am drittletzten Spieltag der Saison klargemacht. Gleich zwei Siege feierte das Team in Münster - zunächst am Samstag ein 6:2 bei Saxonia Münster und am Sonntag ein 5:3 bei der fünften Mannschaft des SC Münster 08. Erstmals wirkten dort auch die beiden U 15-Asse von Union 08 mit. Leon Kaschura und Linus Emmerich gewannen jeweils ihre Spiele. An dem beiden Erfolgen waren außerdem Kevin Aydin, Bartlomiej Kandora, Till Evers, Rieke Stein, Victoria Südbeck und Maren Willenberg beteiligt.

Dagegen muss sich Unions zweite Mannschaft wohl langsam mit dem Abstieg aus der Regionalliga anfreunden. Im wichtigen Spiel gegen den Gladbecker FC reichte es nur zu einem 4:4-Unentschieden - ein Sieg wäre eigentlich dringend nötig gewesen. „Theoretisch ist der Klassenerhalt noch drin, aber es wird sehr schwer und es wäre auch kein Beinbruch“, sagt Sportwart Frederik Stegemann. Er gewann bei dem packenden Match am Samstag seine Spiele – das Doppel mit Jan Kemper und das Mixed gemeinsam mit Lena Seibert. Zudem gewannen Robin Victor und Raphael Korbel das erste Doppel sowie Paula Jünemann das Dameneinzel. Viel Pech hatten die Unionisten in den Herreneinzeln, die sie allesamt in jeweils drei Durchgängen verloren.

Auch wenn die dritte Mannschaft von Union nach einem 4:4-Unentschieden bei der Erstvertretung der Bottroper BG zwei Spieltage vor Saisonende den dritten Tabellenplatz belegt, ist das Team noch abstiegsgefährdet. Denn es hat nur zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.