Mehr als nur ein Fingerzeig – Yannick Gieseler bleibt bei Union

Gibt auch in der kommenden Spielzeit die Richtung am Westfalenring vor: Yannick Gieseler, Cheftrainer der A-Liga-Fußballer des SC Union Lüdinghausen.

Yannick Gieseler bleibt mindestens ein weiteres Jahr Trainer des A-Ligisten Union Lüdinghausen. Und es mag Zufall sein, dass der sportliche Leiter, Daniel Schürmann, mit dieser Neuigkeit nicht etwa während der ellenlangen Erfolgsserie der „Eisernen“ rausgerückt ist, sondern just drei Tage nach der Niederlage im Top-Duell mit der DJK/VfL Billerbeck. Vielleicht ist es sogar pure Absicht. Klar ist Fußball Ergebnissport und nicht selten eine Momentaufnahme. Aber: Die 08-Verantwortlichen haben inzwischen auch die langen Linien im Blick. War die Verweildauer der Union-Trainer in der jüngeren Vergangenheit eher überschaubar, so wünscht sich Schürmann kaum etwas sehnlicher, „als mal einen Coach über mehrere Jahre an uns zu binden. So wie das mit Holger Möllers beim SV Herbern der Fall war.“ In Gieseler haben sie, so ist das zu verstehen, genau den Mann gefunden, der für eine solche Ära in Betracht kommt.

Aufstieg über kurz oder lang das Ziel

Phase eins, die des Kennenlernens, des gegenseitigen Beschnupperns, ist laut Schürmann abgeschlossen. Spätestens 2023/24, in Phase zwei, steht die Rückkehr in die Bezirksliga auf der Agenda. Mit diesem Druck kann der Coach „gut leben. Wenn man sich die Altersstruktur im Kader anschaut, sehe ich da sehr viel Entwicklungspotenzial.“ Selbst gestandene Leute wie Jonathan Krüger, Niklas Hüser oder Nils Husken hätten mit Mitte 20 „die besten Jahre noch vor sich“, pflichtet Schürmann Gieseler bei. Von Top-Talenten wie Jonas Lindner, Paul Brüning, Jean Emmanuel Itoua oder Mirkan Düzgün ganz zu schweigen.

Zumal der sportliche Leiter schwer davon ausgeht, dass das Team – wie schon in diesem Sommer – zusammenbleibt: „Natürlich mussten wir erst Klarheit in der Trainerfrage haben, ehe wir in die Gespräche mit den Spielern gehen. Aber die Signale, die aus der Truppe kommen, sind durchweg positiv.“

Definitiv weitermachen wird der Staff um Athletik-Coach Oliver Ruprecht, Ingo Witschenbach und nicht zuletzt Christoph Blesz. Der spielende Co-Trainer, der seit Monaten als Vorbereiter wie als Vollstrecker glänzt, steht wie kaum ein Zweiter für den sehenswerten Ballbesitzfußball, den Gieseler seiner Elf verordnet hat.

Beide Seiten überzeugt voneinander

Und noch etwas ist neu an der Stadionallee: Früher war es oftmals sehr laut vor und hinter der Bande. Heute „fliegen keine Stühle mehr“, versichert Schürmann. Heißt: Wenn überhaupt einer an der Seitenlinie rumbrüllen darf (was aber eh nicht seinem Naturell entspricht), dann höchstens der Cheftrainer.

Freilich sind nicht nur die Entscheider am Ring der festen Überzeugung, in Gieseler dauerhaft den Richtigen gefunden zu haben. Auch andersrum scheint es zu passen, wie der Trainer betont: „Ich habe ja nun schon ein paar Vereine kennengelernt, auch höherklassige. Und was die Infrastruktur betrifft, aber auch das Team hinter dem Team, die vielen Helfer, da muss sich Union vor keinem dieser Klubs verstecken.“