Miguel Schürmann nickt für drei Punkte ein

„Das war ein richtig gutes Spiel.“ Die lobenden Worte von Union-Trainer Yannick Gieseler galten am Sonntag aber nicht nur seiner Mannschaft. Auch den Gegner TSG Dülmen 2, der am Westfalenring eine Niederlage einstecken musste, fand Gieseler „richtig stark.“ Die Schwarz-Roten drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit und gewannen am Ende mit 2:1 (0:1).

Dabei fanden die Hausherren sehr schwer in die Partie. Das Mittelfeldpressing schlug in den meisten Fällen fehl. Nicht energisch genug wurden da die Zweikämpfe geführt, und so bekam der Gast in der Anfangsphase mehrere Gelegenheiten, in Führung zu gehen. Die hörbar kurioseste Szene dabei gab es in der zehnten Minute, als erst Kevin Engbers seinen Freistoß an das Lattenkreuz nagelte und Lars Prawitz den Abpraller mit voller Wucht aus kurzer Entfernung an den Querbalken donnerte.

Doppelknall weckt Union auf

Der Doppelknall war laut genug, um die Gastgeber aus der schläfrigen Anfangsphase zu wecken. Felix Heck versuchte es nach 25 Minuten mit einem Alleingang, ließ mehrere Gegner alt aussehen und schloss dann auch noch gefährlich ab. TSG-Keeper Simon Kraß reagierte in dieser Szene überragend.

Das 1:0 für die Dülmener fiel in dieser Phase komplett aus dem Nichts. Eine Flanke von links segelte über Max Keuthage hinweg ins Tor. Die zweite Halbzeit machte Union das dann aber richtig gut und kreierte mehrere gute Chancen. Für den Ausgleich brauchte es dann aber doch den Elfmeter, den Jean Emmanuel Itoua herausholte und Christoph Blesz verwandelte. Für noch mehr Freude sorgte nur Miguel Schürmann, der den Ball nach einer Ecke kraftvoll ins Tor köpfte. Die knappe Führung brachte Union dann etwas zittrig über die Linie.

Union: Keuthage – Brüning, Schürmann, Heck, Martel – Roters (90.+1 Lawan), Itoua – Camara (73. Hellkuhl), Blesz, Wichmann – Robbe (67. Husken). Tore: 0:1 Schulte-Vorwick (36.), 1:1 Blesz (67./FE.), 2:1 Schürmann (83.).