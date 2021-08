Mülheim springt für Bielefeld ein

Nachdem die Deutschen Badminton-Einzelmeisterschaften bereits von Anfang Februar auf Ende August verlegt worden waren, gibt es kurzfristig eine weitere Planänderung. Die Firma Play Sportmarketing Seemann, die die nationalen Titelkämpfe seit 2003 in Bielefeld ausrichtet, sah sich coronabedingt nicht in der Lage, dies auch 2021 zu tun. Maximal 500 Zuschauer in der Seidenstickerhalle, feste Sitzplätze, Eingangskontrollen, Coronatests, Mehrarbeit für die Helfer, weniger Sponsorengelder: Das hätte sich nicht annähernd gerechnet, erklären die Veranstalter via Facebook – verbunden mit dem Hinweis, 2022 in bewährter Manier bereitzustehen.

Somit fungiert der 1. BV Mülheim in diesem Jahr als Gastgeber. Dass die Ruhrstädter große Wettbewerbe stemmen können, ist hinlänglich bekannt. In der Westenergie-Sporthalle finden alljährlich die German Open, das wichtigste und höchstdotierte Turnier auf deutschem Boden statt. Nun also die um einen Tag verkürzte DM (27. bis 29. August) – voraussichtlich ohne Zuschauer, wie es in einem Schreiben des DBV heißt. Die amtierenden Deutschen Meister im Einzel, Yvonne Li und Max Weißkirchen, haben somit ein Heimspiel. Beide schlagen zwar für den Bundesligisten Union Lüdinghausen auf, leben und trainieren aber in Mülheim.