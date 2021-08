Mumm: Sekt oder Selters

Svenja Mumm kann gar nicht genau sagen, ob sie lieber auf Sand spielt oder in der Halle. Im Grunde sei es doch so, erklärt die 16-jährige Volleyballerin: „Im Winter bin ich lieber drinnen, im Sommer draußen.“ Da aber bei der Indoor-Variante eine Weile coronabedingt herzlich wenig ging, war die junge Frau, die zum Aufgebot des Regionallisten Lüdinghausen zählt, zuletzt häufiger draußen anzutreffen – „zumal wir ja auch mit Union nach dem Lockdown anfangs im Sand trainiert haben“.

Dort waren Mumm und Beach-Partnerin Britt Heisler (TG RE Schwelm) zuletzt bemerkenswert erfolgreich. Erst gewannen sie in Marl – ziemlich souverän – die Westdeutsche Meisterschaft bei den bis 18-Jährigen, dann erreichten sie in der Klasse U 19 in Bottrop erneut das Finale, mussten sich dort aber, nach zähem Ringen und der Abwehr mehrerer Matchbälle, der Paarung Hannah Moor/Lisa Kienitz (VV Schwerte) in drei Sätzen geschlagen geben. Somit löste das Duo in beiden Konkurrenzen das Ticket zu den Deutschen Meisterschaften, die am kommenden Wochenende in Laboe (U 19) stattfinden – und an diesem in Bottrop (U 18).

Setzliste bedingt aussagekräftig

Im Ruhrgebiet sind Mumm/Heisler, die im Freien für Tusa Düsseldorf starten, an Position zwei gesetzt. Was aber, so die Unionistin, nur begrenzte Aussagekraft habe: „Die bis dahin gesammelten Punkte liegen der Setzliste zugrunde. Bei der DM sind indes Teams am Start, die stark einzuschätzen sind, aber weniger Quali-Turniere bestritten haben – und entsprechend weniger Zähler auf dem Konto.“ Vom Gruppen-Aus bis zur Top-Platzierung sei alles drin. Freunde billiger Namenswortspiele könnten es so formulieren: Sekt oder Selters.

Im Ostseebad Laboe feierte Mumm, die aus Olfen kommt und seit 2015 in Diensten der Nullachter steht, vor zwölf Monaten ihre DM-Premiere. Mit der damaligen Partnerin Sabine Kranz wurde sie 25. Warum es, ein Jahr drauf, so viel besser läuft? „Britt und ich ergänzen uns einfach super.“ Die Steverstädterin setzt ihre 1,76 Meter am Netz gewinnbringend ein, während Heisler im Hinterfeld aufräumt. Zudem brächten sie die bis zu zwei Übungseinheiten in der Woche am Leistungszentrum in der Landeshauptstadt unter Coach Waldemar Uherek enorm weiter.