Netz-Aktivistinnen – BG Lüdinghausen bei Insta ganz weit vorn

Auf WTV-Ebene schlagen zwei Teams des TC BG Lüdinghausen auf: die Damen 40 und die Herren 70. Mannschaftsführerin Tatjana Fallenberg und Co. sind 2021 aus der Westfalen- in die Verbandsliga abgestiegen. Die Männer um Landrat a. D. Konrad Püning haben den Sprung aus der Münsterlandliga in dieselbe Spielklasse geschafft. Die BG-Oldies empfangen zum Auftakt heute (6. Mai), 11 Uhr, den TC GW Hiddesen, die Frauen legen tags darauf, 13 Uhr, mit dem Match gegen den Hardter TV los.,In der Münsterlandliga bekommen es die Herren 50 von Blau-Gold zur gleichen Zeit daheim mit dem TC Havixbeck zu tun, die Damen 50 haben den BVH Dorsten zu Besuch. Staffelkonkurrent ASV Senden gastiert in Match eins beim TC Hiltrup (beide Sonntag, 10 Uhr). Ziel sei der Klassenerhalt, heißt es in einer Pressemitteilung des ASV – zumal Spitzenspielerin Uta Lichte aktuell verletzt ist. ,Sendens Herren 55, ebenfalls Münsterlandligist, müssen sich noch eine Woche gedulden, das erste Duell mit dem TC Havixbeck 2 steht am 15. Mai (Sonntag), 10 Uhr, an. Laut Mannschaftsführer Georg Wigger peilt das Team den Aufstieg in die Verbandsliga an. (flo)