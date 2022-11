Neun Fortunen „feiern“ 3:1-Sieg

Teuer erkauft hat Fortuna Seppenrade den 3:1-Sieg gegen Vorwärts Lette. Am Ende standen nur noch neun gelb-schwarze Akteure auf dem Platz.

Sieht man von Chancen durch Bastian Blechinger (6.) und Louis Heimann (14.) ab, war auf beiden Seiten kaum Kreativität zu sehen. Ein kapitaler Fehlpass der Hausherren hätte fast zum 0:1 geführt (22.). Auch als Blechinger einen sehenswerten Freistoß zur Seppenrader Führung verwandelte (31.), wurde das Spiel nicht besser.

Das sollte sich aber nach dem Seitenwechsel ändern. Auf Pass von Mike Mühlberger erhöhte der zur Pause eingewechselte Sönke Zimmermann auf 2:0 (55.). Als Mühlberger mit einem Freistoß ins kurze Eck auf 3:0 erhöhte, schien die Partie gelaufen. Doch dann kam Lette durch einen verwandelten Foulelfmeter von Kevin Enns auf 1:3 heran.

Zwei Minuten später sah Sven Majewski die gelb-rote Karte des immer unsichereren Schiedsrichters, der fleißig Karten verteilte. In der 83. Minute hätte Mühlberger alles klar machen können, doch sein Handelfmeter ging in die zweite Etage übers Tor. Fast im Gegenzug verhinderte Michael Hülsmann mit einer Glanzparade das 2:3. Für Zimmermann war das Spiel in der 89. Minute zu Ende. Er sah nach einem Foul im Mittelkreis Rot. Seppenrade schwamm jetzt mächtig, hatte aber in der vierten Minute der Nachspielzeit noch eine gute Einschussmöglichkeit, die Markus Krusel vergab.

Mächtig angefressen war Fortuna-Trainer Artur Nazarenus nach dem Spiel: „Das mit den Platzverweisen werde ich intern noch ansprechen“.

Fortuna: Hülsmann – Tüns, Majewski, Wischnewski (82. J. Harder), Franke – Haverkamp (46. Zimmermann), Merg (71. Alay), Heimann, N. Holtermann (87. Schotte), Blechinger (89. Krusel) – Mühlberger. Tore: 1:0 Blechinger (31.), 2:0 Zimmermann (55.), 3:0 Mühlberger (73.), 3:1 Enns (79.). Gelb-Rot: Majewski (81.). Rot: Zimmermann (89.).