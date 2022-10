Norderney statt Hawaii – Peter Weiß fiebert im Urlaub mit

Peter Weiß urlaubt in diesen Tagen an der Nordsee. Auch schön. Während einige tausend Kilometer weiter westlich, im Pazifik, die Triathleten ihren neuen Weltmeister ermitteln. Norderney oder Hawaii – Hauptsache Insel? Nicht ganz.

So sehr er die freien Tage am Meer genießt: Lieber noch wäre Weiß selbst bei der WM aktiv. Schließlich hatte sich der Lüdinghauser dank eines zweiten Platzes in der Altersklasse 50/54 beim Ironman Italien ordnungsgemäß für die WM qualifiziert, zum siebten Mal schon. Doch ein schwerer Radunfall im Juni, bei dem sich der 54-Jährige das Schlüsselbein brach, verhindert seine fünfte Teilnahme am alljährlichen Spektakel auf dem Vulkaneiland.

Lange Pause nach Radunfall

Wochenlang sei an Sport nicht zu denken gewesen, „dann habe ich mich daheim das erste Mal wieder auf die Rolle gesetzt“ – und auch das nur mit deutlich erhöhtem Lenker, „sodass ich aufrecht sitzen konnte, ohne die kaputte Schulter zu belasten“. Außerdem habe er sich eigens einen Ventilator angeschafft – alternativlos bei Temperaturen jenseits der 30 Grad. Später sei er dann fünf Kilometer gelaufen. „Danach“, sagt Weiß und lacht, „hatte ich drei Tage Muskelkater“. Auf Hawaii ist bekanntlich ein kompletter Marathon zu absolvieren, „da wäre ich in meiner aktuellen Verfassung gestorben“.

Also hat sich der Steverstädter „mit einem weinenden Auge“ den Wettbewerb der Frauen im Livestream angeschaut und sich über Anne Haugs dritten Platz gefreut. Heute Abend (mitteleuropäischer Zeit) drückt er Patrick Lange die Daumen. So sehr er Fan dieser Veranstaltung im Allgemeinen und der deutschen Teilnehmer im Besonderen sei: Das Zusehen „tut schon auch weh“. Weiß meint damit nicht den körperlichen Schmerz – der Bruch ist längst verheilt –, sondern den seelischen: „Wenn man so lange für einen Wettkampf geschuftet, so viel in die Quali investiert hat, dann will man logischerweise auch die Früchte ernten.“

Zumal sich das Zeitfenster für ihn allmählich schließe: „Ich will ja nicht mit 70 als Klappergestell bei der WM an den Start gehen.“ Im kommenden Jahr wechselt Weiß in die AK 55, „wahrscheinlich meine letzte Altersklasse“. Dann nehme er einen neuen Anlauf, um 2024 reif für die Insel zu sein. Hawaii, nicht Norderney.