Nur dabei statt mittendrin

Am Sonntag (7. November), 14.30 Uhr, gastiert Union Lüdinghausen beim Erzrivalen FC Nordkirchen. Ein FCN-Mann hat vor neun Jahren, mit den Schwarz-Roten, das geschafft, wonach sie in der Schlossgemeinde so sehr lechzen.

Physio, Betreuer, Co-Trainer, Teammanager, Einpeitscher, kurzum: Mädchen für alles. Es gebe, lacht Florian Fricke, kaum einen Job, den er beim FC Nordkirchen noch nicht übernommen habe. Seiner originären Aufgabe beim hiesigen Bezirksligisten allerdings, dem Fußballspielen, durfte er in den vergangenen Monaten kein einziges Mal nachgehen.

Nun ist es nicht so, dass dieser versierte Allrounder, der auch auf dem Rasen bereits nahezu jede Position bekleidet hat, in der Pandemie das Kicken verlernt hätte. Bloß: Eine Blutvergiftung, die Fricke einen mehrtägigen Klinikaufenthalt bescherte, und ein Hüftleiden warfen den Routinier im Sommer weit zurück. Zwar drückte der 32-Jährige zuletzt wieder des Öfteren die Bank. Eigentlich laute die Abmachung mit FCN-Coach Mario Plechaty aber, „dass ich mit Beginn der Rückrundenvorbereitung wieder voll angreife“. Der zweifache Papa gibt an, „dass ich aufgrund von Familie, Beruf und Alter nicht mehr den ganz großen Druck verspüre, mich auf dem Feld beweisen zu müssen“. Aber Bock, sich gegenüber der erlesenen Konkurrenz im Team zu behaupten, habe er schon.

63 Oberligaeinsätze

Schließlich war Fricke, wenn er nicht gerade mit Verletzungen zu kämpfen hatte, in aller Regel gesetzt. Für die Spielvereinigung Erkenschwick lief er in 63 Oberligapartien auf, ehe ihn der Weg über die Stationen SC Hassel und TuS Haltern 2016 in die Schlossgemeinde führte – wo er ebenfalls dauerhaft zu den Leistungsträgern zählte (und vier Jahre die Binde trug).

Mindestens ebenso lange arbeitet sich die von einem lokalen Unternehmer großzügig bedachte Truppe an der Mission Landesliga ab. Ob es in diesem Jahr klappt? „Ich hoffe es, die Sehnsucht im Ort ist tatsächlich groß.“ Ärgster Mitbewerber sei Mengede, der Spitzenreiter gebe sich kaum eine Blöße – außer in Nordkirchen, da landeten die Hausherren einen ziemlich souveränen 3:0-Erfolg. Umso frustrierender aus Frickes Sicht, „dass wir danach die beiden Spiele gegen Roj und Huckarde verloren und unsere gute Ausgangsposition ein Stück weit aus der Hand gegeben haben“. Drei Punkte liegen Mengede und die Plechaty-Elf derzeit auseinander.

Duelle mit Union stets umkämpft

Dass zumindest Fricke Landesligaaufstieg kann, hat er als junger Mann bewiesen. 2012 steuerte er 14 Tore zur Bezirksligameisterschaft des SC Union Lüdinghausen bei. Als B-Jugendlicher war der Olfener damals zu den Schwarz-Roten gestoßen, nach dem Titelgewinn vor neun Jahren standen die höherklassigen Klubs Schlange. Die regelmäßigen Duelle mit den Ex-Gefährten sind für Fricke „bis heute besondere Begegnungen“. Gerade weil der Nachbar selten klein beigebe: „Wir wurden zwar in der Vergangenheit meist unserer Favoritenrolle gerecht, aber es waren fast immer umkämpfte Derbys.“

Ein solches erwartet der Ex-Unionist auch am Sonntag, 14.30 Uhr, wenn die Dauerrivalen, in Nordkirchen, die Klingen kreuzen. Über die aktuelle Lüdinghauser Mannschaft habe er viel Gutes gehört. Was beim morgigen Gegner fehle, um in ähnliche Sphären wie der FCN vorzustoßen? „Vielleicht ein bisschen mehr Kontinuität auf der Trainerbank.“