Nur positives Feedback für Ausrichter FC Nordkirchen

Am Wochenende fand in Nordkirchen, ausgerichtet vom örtlichen FC, die zwölfte Auflage des Halbmarathons „Über den Obsen hopsen“ statt. Vieles war, coronabedingt, anders als sonst. Besonders erfolgreich: die Läufer aus Herbern und Lüdinghausen.

„Endlich wieder ein Lauf unter Wettkampfbedingungen“, war von vielen Teilnehmern beim zwölften Halbmarathon „Über den Obsen hopsen“ des FC Nordkirchen am Samstag zu hören. Über 200 Läuferinnen und Läufer stellten sich auf der Freitreppe vor dem Schloss dem Starter, um die zwei Runden durch den Schlosspark, Südkirchen und die Bauerschaft Obsen zu absolvieren.

Das Orgateam hatte im Vorfeld wegen der Coronakrise ein Sicherheitskonzept für Athleten und Zuschauer erstellt, das sich voll bewährte. Das Teilnehmerfeld musste geimpft, genesen oder negativ getestet worden sein, Zuschauer wurden nur in bestimmten Bereichen am und im Stadion sowie im Startbereich zugelassen. Und um das Läuferkontingent zu entzerren, wurde dieses in zwölf Gruppen, mit jeweils 30 Sekunden Abstand, auf die Strecke geschickt. So gab es beim Start, an den Verpflegungsstellen und im Zielbereich des Stadions kein großes Gedränge. Auf eine Siegerehrung der Altersklassen – es wurden nur die drei Erstplatzierten bei den Frauen und Männern geehrt – verzichteten die Verantwortlichen. „Wir haben für unser Konzept und die Organisation nur positive Rückmeldungen und viel Lob erfahren“, sagte Bernd Bechtloff, Sprecher des Vorstandsteams der Nordkirchener Leichtathleten.

Sportlich mussten einige Athleten feststellen, dass es zwischen Training und einem Wettkampf nach langer Abstinenz doch einen großen Unterschied gibt. Obwohl die äußeren Bedingungen kaum besser sein konnten, hatten sich so manche mit ihrem Tempo verzockt. Schnellster Läufer war Daniel Lang (Sauerlandrunner), der nach 1:19:54 Stunden das Ziel erreichte, gefolgt von Tobias Grimmert (Exkern Racing Team/1:20:10) und Philip Thies (Osnabrück/1:21:48). Beste hiesige Läufer waren Andreas Koch und Linus Nibbenhagen, die mit 1:28:04 respektive 1:28:08 Stunden die Plätze neun und zehn belegten.

Antonia Rewer von den LSF Münster gewann in 1:30:34 ganz überlegen die Frauenwertung, vor Denise Hellwig (Aachen) in 1:37:42 und Stefanie Branz (Essen) in 1:41:41 Stunden. Altersklassensiege gab es für Marion Mentrup in der AK W 40 (1:54:37) und Maria Folsche (beide SV Herbern) in der AK W 60 in 2:09:33 Stunden. Bei den Männern siegte Micha Blome (Lüdinghausen) mit 1:34:57 in der AK M 20 und Koch in der AK M 50.