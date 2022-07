Perfekte Generalprobe? TuS Wüllen vs. Union Lüdinghausen

Union Lüdinghausen gastiert am Sonntag (31. Juli), 15 Uhr, beim TuS Wüllen.Dieses Duell gab es bereits im Vorjahr. Der Sieger darf sich auf ein hochattraktives Heimspiel in Runde zwei freuen.

Den Sonntag in acht Tagen haben sich die Lüdinghauser vorsorglich frei gehalten. Könnte ja sein, dass die hiesigen A-Liga-Kicker dann ein weiteres Mal im Pokal ranmüssen. Absolut nichts dagegen hätte Union-Coach Yannick Gieseler. Zumal dann in jedem Fall ein Landesligist – die TSG Dülmen oder der FC Epe – am Westfalenring vorstellig würde, die beiden Bezirksligameister treffen am Wochenende direkt aufeinander. Die Nullachter gastieren morgen (31. Juli), 15 Uhr, beim TuS Wüllen.

Dieses Duell gab es bereits im Vorjahr, damals setzten sich die Schwarz-Roten, trotz 40-minütiger Unterzahl, vor eigenem Anhang ziemlich locker mit 4:1 durch. Nur um in Runde drei gegen die TSG, den möglichen Gegner in acht Tagen, nicht anzutreten. Klar, Lüdinghausen hatte damals extreme Personalsorgen. Trotzdem tritt man dem Verein mit der Einschätzung kaum zu nahe, dass der Kreispokal in der jüngeren Vergangenheit nicht eben zu den Lieblingswettbewerben der „Eisernen“ zählte.

Gieseler sieht das etwas differenzierter: „Natürlich hat die Meisterschaft Vorrang, alles ist auf den ersten Spieltag ausgerichtet. Aber was gäbe es auf dem Weg dorthin denn Besseres als eine Generalprobe, noch dazu vor eigenen Fans, gegen einen spielstarken Landesligisten.“ Deshalb habe er auch Erkundigungen über den morgigen Gegner eingeholt, verrät aber nur so viel: Wüllen, wie Lüdinghausen im Sommer aus Liga acht abgestiegen, „schlagen wir sicher nicht im Vorbeigehen“.