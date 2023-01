Premiere in Lüdinghausen ein voller Erfolg

Zum ersten Mal war Union Lüdinghausen Ausrichter der Westdeutschen Meisterschaften. Rund 220 Cracks aus ganz Nordrhein-Westfalen spielten in fünf Disziplinen ihre Meister aus, rund 30 Schiedsrichter begleiteten die sportlich hochklassigen Partien. Vor teils großer Kulisse . . .

„Für uns war das ein toller Erfolg“, bilanzierte Michael Schnaase, Badminton-Abteilungsleiter von Union Lüdinghausen, die dreitägigen Westdeutschen Meisterschaften in der Drei-Burgen-Arena. Zum ersten Mal hatte Union die WDM ausgerichtet. Rund 220 Cracks aus ganz Nordrhein-Westfalen spielten in fünf Disziplinen ihre Meister aus, rund 30 Schiedsrichter begleiteten die Partien. Vor teils toller Kulisse: „Vor allem am Samstag war die Halle brechend voll“, sagte Schnaase.

Im Herreneinzel holte sich Lennart Konder vom Bundesligisten BC Beuel die Krone mit einem Drei-Satz-Sieg gegen seinen Vereinskollegen Moritz Rappen. Besonders eng wurde es im Dameneinzel-Finale. Mit 21:19, 12:21, 22:20 gewann Ex-Nationspielerin Fabienne Deprez (Spvgg Sterkrade-Nord) gegen Brid Stepper (Beuel). Es war das letzte Spiel an diesem Final-Sonntag, im vorangegangenen Damendoppel-Endspiel hatten sich Stepper und ihre Vereinskollegin Katja Holenz gegen Deprez und Ramona Lutz (ebenfalls Sterkrade-Nord) durchgesetzt.

Deutlichster Finalsieg im Mixed

Das Herrendoppel gewannen die beiden Solinger Niclas Lohau und Niklas Niemczyk mit einem 21:19 in Satz drei gegen Bennet Peters und Malik Bourakkadi vom Bundesligisten TV Refrath. Den deutlichsten Finalsieg landeten im gemischten Doppel Christopher Klauer vom BC Hohenlimburg und die Solingerin Alicia Molitor gegen die Hohenlimburger Fabian Stoppel und Lena Fischer.

Die Lokalmatadore von Union Lüdinghausen zählten bei den WDM nicht zum engeren Favoritenkreis, waren aber dennoch erfolgreich. Jan Kemper und Robin Victor kämpften sich im Herreneinzel jeweils ins Viertelfinale vor – ein großer Erfolg vor allem für Victor.

In der Doppelkonkurrenz mit Frederik Stegemann schied Kemper in der zweiten Runde aus, ebenso wie Victor an der Seite des Vereinskollegen Raphael Korbel. Im Mixed war Robin Victor an der Seite der Bochumerin Janina Kreuzburg im Achtelfinale ausgeschieden.

Rund 30 Ehrenamtliche von Union Lüdinghausen hatten an den drei Tagen für die Westdeutschen Meisterschaften in heimischer Halle die Ärmel hochgekrempelt. „Es war sehr viel Arbeit“, so Michael Schnaase. Lohn für die Mühe war das anerkennende Lob des Landesverbandspräsidenten, des Sportwarts und des Oberschiedsrichters.

Es sollen nicht die letzten WDM in der Drei-Burgen-Arena gewesen sein: „Wir werden unseren Hut wieder in den Ring werfen“, kündigt der Union-Vorsitzende schon jetzt an.