Rabenschwarzer Tag für Fortuna Seppenrade

Hatte in Darup wenig zu lachen: Seppenrades Trainer Abdul-Latif.

Darup war keine Reise wert. Für die Fortuna aus Seppenrade gab es beim Liga-Rivalen Borussia am Sonntag nichts zu holen. Mit 0:3 (0:1) kassierte die Truppe von Mahmoud Abdul-Latif eine unerwartet glatte Niederlage, die der Trainer auch begründen konnte. „Mit Ausnahme von Louis Heimann war es von uns ein desolates Spiel.“

Der Trainer ging bei seiner vernichtenden Kritik aber auch ins Detail. „Wir haben auf Asche gespielt. Die ersten 15 Minuten waren noch ganz okay. Danach fehlte uns aber alles. Das Zweikampfverhalten war einfach schlecht, wir sind nie ins Spiel gekommen und haben absolut verdient verloren.“

Wie gesagt, Heimann konnte noch mit seiner Vorstellung zufrieden sein. Und auch Michael Thiering war in der Spitze durchaus bemüht und besaß in der zweiten Halbzeit sogar eine Doppelchance auf einen Treffer. Aber der Rest der Fortuna hatte am Sonntag ausnahmslos einen rabenschwarzen Tag erwischt.

Vor der Pause versuchte sich Jannis Harder mit zwei Fernschüssen, ansonsten ziemlich tote Hose im Fortuna-Angriff. „Uns fehlt ein echter Stürmer für die Box. Das Problem schleppen wir schon seit Wochen mit uns herum“, lamentierte der Cheftrainer, der zu allem Überfluss auch noch drei Gegentreffer beobachten musste. Marcel Bunge, Julius Tenbrock und Maximilian Determann schossen den Sieg heraus. „Verdient, dem ist nichts hinzuzufügen“, so der Fortuna-Coach.

Fortuna: Hegemann – Hülk, Holtermann, Prumann, Franke – Majewski (67. Rietmann), Wischnewski (57. Bielawski), Heimann, J. Harder (46. Hülsbusch) – T. Harder (90. Oesteroth), Thiering. Tore: 1:0 Bunge (22.), 2:0 Terbrack (48.), 3:0 Determann (63.).