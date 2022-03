Rein familiäre Angelegenheit – Geibig-Krax steigt auf

In der 2. Bundesliga hat Tatjana Geibig-Krax bereits in den 1990er-Jahren, damals trug sie noch den Dress des SC Union Lüdinghausen, gespielt. Und später, mit dem 1. BV Maintal, ein weiteres Mal. So gesehen mag der dritte Aufstieg ins Badminton-Unterhaus, im zarten Alter von 50 Jahren, für sie keine große Sache sein. Was die Regionalligameisterschaft trotzdem so speziell macht: Sie hat den Titel gemeinsam mit Sohn Simon und Tochter Alena errungen. Und ja, sie sei „total froh, dass die Kinder in unsere Fußstapfen treten“, erklärt Geibig-Krax, deren Mann Andreas ebenfalls einst bei Münster 08 erfolgreich war und später die Trainerlaufbahn einschlug.

Heimatverein ASV

Geibig-Krax stammt aus Senden, ihre Karriere begann damals beim örtlichen ASV. Dass da in unmittelbarer Nachbarschaft ein außergewöhnliches Talent heranwächst, bekamen natürlich auch die Nullachter mit, die die junge Dame aus der Stevergemeinde flugs verpflichteten. Über die Ober- und die Regionalliga ging es für die Lüdinghauser alsbald in die zweithöchste deutsche Spielklasse, ehe es Geibig-Krax aus beruflichen und privaten Gründen ins hessische Maintal (zwischen Frankfurt und Hanau) verschlug.

Widmeten den vorzeitigen Zweitligaaufstieg der ukrainischen Teamkollegin Mariia Rud: Simon Krax (v.l.), Tatjana Geibig-Krax, Alena Krax (2.v.r.) und Co. Foto: red

Das Racket hat sie nie aus der Hand gelegt. Sehe man von dem Intermezzo vor ein paar Jahren in Liga zwei und einem ebenso kurzen Zwischenspiel in der Oberliga ab, sei die sportliche Heimat des BVM stets die Regionalliga Mitte gewesen. Dass das Team es jetzt eine Klasse höher versucht, hat auch und vor allem mit ihren Kindern zu tun. Alena Krax, 20 Jahre jung, war einst im Landeskader, trat zwischenzeitlich etwas kürzer, sei aktuell aber wieder Feuer und Flamme, weiß die stolze Mama.

Sohn Simon im DBV-Kader

Noch ein bisschen mehr Talent bringt Simon Krax auf die Waage. Der 16-Jährige gehört seit Jahresbeginn dem Nachwuchskader 1 des DBV an, in dem sich ansonsten gestandene Erstliga- und Jungnationalspieler tummeln. Auch um den bereits von größeren Klubs Umworbenen und Anosch Ali, einen weiteren Hochbegabten, noch ein bisschen halten zu können, wagt Maintal das Abenteuer zweite Liga.

Wobei sie selbst „nur“ noch als Ersatz zur Verfügung stehe, wie Geibig-Krax betont. Dass sie letztens doch wieder häufiger auf dem Parkett aushalf, hat einen eher traurigen Grund: Spitzenspielerin Mariia Rud kommt aus der kriegsgebeutelten Ukraine, musste also in den vergangenen Wochen passen (gottlob gelang Maintals Nummer eins kürzlich die Flucht nach Deutschland).

Ob Geibig-Krax den Werdegang ihres Ex-Klubs verfolgt? Klar, selbstredend drücke sie Lüdinghausen im Playoff-Viertelfinale am Sonntag (27. März), 14 Uhr, gegen Refrath die Daumen. Auch treffe sie, die vielfache Titelträgerin, bei nationalen Altersklassen-Meisterschaften, regelmäßig alte 08-Weggefährten wie Thomas Bölke oder Ralf Kemper. Und in die Heimat komme sie schon deshalb, weil ihre Eltern bis heute in Senden leben.