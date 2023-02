Saarbrücken statt Stuttgart – Final Four ohne Tennis

Das Final-Four-Turnier findet am letzten Aprilwochenende (29./30.) in Saarbrücken statt. Eine Überraschung? Ja und nein.

Nach der Premiere im Vorjahr schien es so, als könnte das was Dauerhaftes werden, die Liaison zwischen Tennis- und Badmintonspielern im Rahmen des Porsche-Grand-Prix in Stuttgart. Gerade die Funktionäre beim nationalen Verband (DBV) und der Liga (DBLV), aber auch Vereinsvertreter geizten nach der Final-Four-Premiere 2022 im Schwabenland nicht mit warmen Worten. Die Tennis-Entscheider waren ebenfalls angetan genug, um ein weiteres Mal den Hut in den Ring zu werfen.

Dass nun stattdessen Saarbrücken den Zuschlag für die kommende Austragung der Endrunde um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft erhalten hat, mag insofern überraschen, war aber laut DBLV-Boss Arno Schley „ausdrücklich keine Entscheidung gegen Stuttgart. Wir waren sowohl mit den Besucherzahlen in der Schleyer-Halle als auch mit der Präsenz in den Medien außerordentlich zufrieden.“ Überdies teilten er und die übrigen Liga-Verantwortlichen die Kritik einiger Spieler nur bedingt, ihre Sportart sei beim Porsche-Cup das fünfte Rad am Wagen und müsse als Notnagel herhalten, wenn beim ungleich größeren Event nebenan gerade Pause sei. „Wir dürfen uns nicht kleiner machen, als wir sind“, fand zum Beispiel vor einem Jahr der Ex-Lüdinghauser Kai Schäfer.

Kooperationen nötig

Na ja, entgegnet Schley, „um überhaupt aus unserer Nische rauszukommen, bleibt uns doch gar nichts anderes übrig, als über neue Wege und Kooperationen nachzudenken.“ Und da sei das Top-Hallenturnier in direkter Nachbarschaft nicht der schlechteste Partner. Zumal die Firma Yonex hier wie dort als einer der Hauptgeldgeber fungiert.

Bloß habe in diesem Jahr der Termin nicht gepasst. In Stuttgart wäre das dritte Aprilwochenende (22./23.) gesetzt gewesen. Nur fällt an den betreffenden Tagen in der dänischen Profiliga ebenfalls die Entscheidung – was gravierende Folgen für das Ringen um den Hans-Riegel-Pokal gehabt hätte. Schley spricht in dem Zusammenhang gar von „Wettbewerbsverzerrung. Wenn die vier beteiligten Erstligisten nicht ihre besten Leute aufbieten können, weil die zur gleichen Zeit in Dänemark aufschlagen, dann gäbe es bei uns weder ein sportlich faires Turnier, noch würde das einer DM gerecht.“ Union Lüdinghausen etwa hätte im Falle einer neuerlichen Final-Four-Teilnahme auf Selena Piek, Robin Tabeling und Ties van der Lecq verzichten müssen, die alle in Skandinavien beschäftigt sind. In Wipperfeld, Dortelweil und Co. sähe es kaum besser aus.

Spieler keine Angestellten

„Diese Spieler sind nun mal nicht bei den Bundesligaklubs fest angestellt“, erklärt 08-Teammanager Michael Schnaase. Da Badminton im nördlichen Nachbarland einen deutlich höheren Stellenwert genießt und die Danske Liga den hiesigen Akteuren ungleich bessere Verdienstmöglichkeiten bietet, wären in der Schleyer-Halle vier bessere B-Teams am Start gewesen. Deshalb die Verschiebung um sieben Tage (29./30. April), deshalb Saarbrücken, das bereits 2018 DM-Spielort war.

Stuttgart ist somit frühestens 2024 wieder eine Option. Auch Wipperfeld würde gern in Gummersbach etwas ähnlich Großes aufziehen, hatte aber laut Schley aktuell kein Interesse bekundet. Gleiches gilt für die Lüdinghauser, die sich nur dann um eine Austragung bemühen würden, falls sie relativ sicher zu den vier bestplatzierten Mannschaften in der Beletage zählen. „Außerdem finden ja in diesem Jahr genug andere Großveranstaltungen statt“, erklärt Schnaase. Etwa das „8 Nations“, quasi die inoffizielle Europameisterschaft der bis 15-Jährigen, bei der am heutigen Donnerstag (23. Februar) um 9 Uhr der Startschuss in der Drei-Burgen-Arena fällt.