SC Union 08 Lüdinghausen will die Muskeln wieder strapazieren

Corona hat auch bei den Basketballern von Union Lüdinghausen für viel Frust gesorgt. Nun hat das Warten ein Ende, am Sonntag geht es in der Landesliga wieder um Punkte. Ab 18 Uhr sind Lars Kremerskothen und Co. gegen die dritte Mannschaft der Citybaskets Recklinghausen gefordert. Der Kern der Truppe ist zusammengeblieben, allein Alexander Grudev hat aufgehört.

Lars Kremerskothen (rechts) und Co. fiebern dem Auftakt am Sonntag gegen Recklinghausen III entgegen.

Die Folgen der Pandemie treffen die Basketballer des SC Union 08 Lüdinghausen mit voller Breitseite. Die Spielzeit 2020/21 fällt ebenso ins Wasser wie das Training in der Halle der Sekundarschule. Ein verschenktes Jahr? „Es war nicht das, was wir uns erhofft hatten“, sagt Flügelspieler Lars Kremerskothen. Geduld, viel Geduld ist also gefragt in einer Zeit, die allen Beteiligten einiges abverlangt. Bis auf ein paar digitale Einheiten in der Wohnstube bleibt das Live-Erlebnis ebenso auf der Strecke wie die Geschmeidigkeit der Muskulatur, die in der Regel zweimal wöchentlich von Trainer Tony Jewell strapaziert wird. Mit den ersten Lockerungen unter Auflagen kehrt im Mai 2021 das Selbstverständnis für den Sport irgendwie doch zurück – und das Lächeln auf den Lippen der Protagonisten. „Ein unglaubliches Gefühl“ für Kremerskothen und seine Teamkollegen. Wochenlang wird trainiert, um den Rhythmus zu finden. Aber: „Es ist schwer zu sagen, wo wir stehen“, herrscht beim 25-Jährigen vor dem Saisonauftakt am Sonntag in der Landesliga gegen die Citybaskets Recklinghausen III (18 Uhr) diese übliche Unsicherheit nach einer langen Spielpause. Einzig der Test gegen den TV Dülmen gibt beim klaren 85:38 Aufschlüsse. Und auch nicht – denn der Gegner spielt in der Kreisliga. Abwarten.

Erfreulich ist zumindest, dass der Kern der Mannschaft gemeinsam durch die schweren Monate geht. Lediglich Alexander Grudev hat aufgehört. Dafür gibt es ein neues und zwei alte Gesichter. Felix Badelt (SuS Olfen) hat sich Union angeschlossen, mit Artjom Haas und Dirk Bücker kehren zwei Routiniers zurück, die eine Pause eingelegt haben. Bücker brennt nach einem Kreuzbandriss darauf, wieder auf der Platte zu stehen. „Dass wir so zusammengeblieben sind, kann ein Vorteil sein“ – Kremerskothen ist aber weit davon entfernt, sich bei der Zielsetzung zu weit aus dem Fenster zu lehnen. „Wir wollen oben mitspielen.“ Die Oberliga sei erst mal kein Thema. „Uns alle eint die Leidenschaft Basketball. Aber der Sport ist und bleibt ein Hobby für uns.“

Einigermaßen in Schuss sind sie nun nach vielen schweißtreibenden Stunden Trainings, was die Anfälligkeit für Verletzungen minimieren soll. Mit Corona hat die Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen abgenommen – Muskeln und Bänder sind nicht mehr so elastisch. Das erhöht die Gefahr von Zerrungen und Rissen. „Ich denke, dass wir ganz gut aufgestellt sind“, glaubt Lars Kremerskothen. Die Vorfreude, endlich mal wieder nach einer gefühlten Ewigkeit um Punkte zu spielen, ist groß. „Die haben alle große Lust. Das wird schon ein besonderer Moment sein.“ Sonntag geht es los – der Basketball ist zurück bei Union Lüdinghausen. Gut so!