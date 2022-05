Seppenrade mit Fortuna im Bunde – 4:0-Sieg in Erkenschwick

Es ist noch gar nicht so lange her, da lieferte sich Frauen-Bezirksligist Fortuna Seppenrade ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze mit der Spvgg. Herten. Famose 19 von 21 möglichen Punkten schlugen nach sieben Runden zu Buche. Wenn eine Mannschaft dem Topfavoriten auf Strecke gefährlich werden könnte, dann doch wohl die Elf aus dem Rosendorf, dachte man – wenngleich Claudia Harder schon damals vor zu großer Euphorie gewarnt hatte.

Dass es dann so rapide bergab gehen würde, kam freilich auch für die Trainerin überraschend. Ihre Schützlinge hätten ja nicht von einem Tag auf den anderen das Kicken verlernt. Vielmehr sei es ein Mix aus personeller Not, fehlendem Matchglück und, daraus resultierend, angeknackstem Selbstvertrauen gewesen, das die Schwarz-Gelben geradewegs in den Tabellenkeller führte. Vor dem Nachholspiel in Erkenschwick hatte Seppenrade gerade mal ein Mini-Pölsterchen von einem Punkt auf den aktuell ersten Absteiger Recklinghausen 2. Man kann sich also vorstellen, wie groß die Erleichterung nach dem vorgestrigen 4:0 (0:0)-Auswärtserfolg gewesen sein muss. Es war der erste Pflichtspielsieg seit über sechs (!) Monaten.

Matchglück zurück

Dass Fortuna sich nach der elend langen Durststrecke endlich mal wieder auf die Seite der Seppenraderinnen schlagen würde, ahnte Harder, als, nach torloser erster Hälfte, der abgefälschte Schuss einer Titania-Frau ans eigene Gebälk klatschte. Und dieser Gedanke verfestigte sich, da wenig später Lara Oesteroth aus dem Gewühl heraus das 0:1 erzielte (51.). Dieselbe, nach längerer Verletzungspause und Corona laut Harder „notdürftig zusammengeflickt“, traf eine halbe Stunde später sehenswert zum 2:0. Weil es aber etliche Unterbrechungen und somit zehn Minuten obendrauf gab, war die Messe erst gelesen, als Oesteroth, bereits in der Nachspielzeit, ein drittes Mal zuschlug. Marie Strotmann gelang sogar noch das 0:4.

So groß die Freude über den ersten Sieg des Jahres war, den Blick der Trainerin nach vorn vernebelte sie nicht: „Wir müssen am Sonntag daheim gegen Grafenwald nachlegen, dann sind wir auch rechnerisch auf der sicheren Seite.“

Fortuna: Manitz – Amendt, Lojack, Thiering (80. Terjung), Strotmann, Krebber (56. Sibbel), Hols, Oesteroth, Richter-Kortenbusch, M. Althaus, Krusa.