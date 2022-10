Seppenrade nur eine Hälfte Fortuna-like

Nicht mit Ruhm bekleckert hat sich Fortuna Seppenrade beim 3:2 (2:1)-Erfolg über Aufsteiger Appelhülsen.

Dabei sah es zunächst nach einer klaren Angelegenheit für den Tabellenzweiten aus. Bereits in den Anfangsminuten erspielten sich die Gastgeber eine Reihe von Eckbällen, die aber nichts einbrachten. Die erste gefährliche Chance durch einen Heber von Tammo Harder machte Gästekeeper Eigen Levi zunichte. Nur zwei Minuten später spielte Jannis Harder die Abwehr der Arminia aus und erzielte die 1:0-Führung. Als Sebastian Weiland in der 42. Minute ein Solo über den halben Platz mit dem 2:0 abschloss, schien eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Doch kurz vor dem Seitenwechsel schlief die Fortunen-Abwehr, und mit dem ersten Schuss aufs Tor erzielte Marvin Häusler den Anschlusstreffer (44.).

Appelhülsen kommt zurück

Das hatte bei den Gastgebern Spuren hinterlassen, denn nach dem Wechsel lief nicht mehr viel zusammen. Nach einer Ecke gelang Benedikt Tendahl per Kopf gar der Ausgleich. Zwei Minuten später jubelten die Gäste über das dritte Tor, das der Schiedsrichter aber nicht anerkannte. Pech hatte Bastian Blechinger, der nur die Latte traf (57.). Mit großem Körpereinsatz setzte sich Michael Thiering in der 77. Minute durch und brachte sein Team mit 3:2 in Führung, die Seppenrade mit viel Glück gegen den starken Aufsteiger verteidigte, auch wenn Luca Robin Merg in der Nachspielzeit den Pfosten traf.

„Hauptsache drei Punkte, auch wenn die Leistung in Hälfte zwei nicht Fortuna-like war“, sagte Trainer Artur Nazarenus nach dem Spiel. Fortuna: Hegemann - Tüns, Majewski ( 70. Thiering), Franke, Wischnewski - J. Harder 70. (Merg), T. Harder ( 70. T. Holtermann), Blechinger - N. Holtermann, Gudorf, Weiland (83. Arnsmann). Tore: 1:0 J. Harder (24.) 2:0 Weiland (42.), 2:1 Häusler (44.) 2:2 Tendahl (52.), 3:2 Thiering (77.).