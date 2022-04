Sieg, aber zu wenige Tore – Fortuna Seppenrade schlägt Legden

Einen hart umkämpften 2:1 (1:0)-Sieg feierte Fortuna Seppenrade gegen den Tabellenfünften SuS Legden, vergab dabei aber wieder viele gute Tormöglichkeiten.

Die Gäste hatten von Beginn an zwar mehr Ballbesitz, doch deren Spielaufbau stellte die Fortunen vor keine großen Probleme. Die Schützlinge von Trainer Thomas Oesteroth pressten früh und hatten damit schnell Erfolg. Nachdem in der achten Minute ein Tor von Tammo Harder wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde, war nur eine Minute drauf Kapitän Bastian Blechinger mit einem Distanzschuss zur 1:0-Führung erfolgreich.

Klarste Chancen vergeben

Zwischen der 18. und 25. Minute hätten die Platzherren die Partie schon entscheiden können, ließen aber klarste Chancen aus. Die größte hatte Tammo Harder, der das leere Tor verfehlte. Die beste Einschussmöglichkeit der Gäste vereitelte Jan Hegemann, der den Ball an die Latte lenkte (41.).

In der zweiten Halbzeit war Seppenrade noch schneller erfolgreich. Einen sehenswerten Angriff über mehrere Stationen schloss Mike Mühlberger zum 2:0 ab. Ansonsten waren die Gäste spielbestimmend, aber nicht effektiv genug. Als Alexander Geng nach einem Freistoß per Kopf auf 1:2 verkürzte (81.), begann eine wahre Abwehrschlacht der Gastgeber. Schwarz-Gelb konnte sich kaum noch befreien. Und bei den Kontern verfehlte der eingewechselte Markus Krusel mehrmals ganz knapp das gegnerische Gehäuse. Mit viel Glück und Geschick überstand die Heim-Elf die fast fünf Minuten der Nachspielzeit, in der sich auch Legdens Torhüter Michel Clemens mit in den Fortunen-Strafraum wagte.

„Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst, mehr Tore zu schießen. Es waren drei schöne Punkte für uns“, so das Fazit von Seppenrades Trainer Oesteroth.

Fortuna: Hegemann – Tüns, Majewski, Autering (46. Prumann), Gudorf – Franke, Ewers (70. N. Holtermann), T. Harder (75. T. Holtermann), J. Harder – Mühlberger (70. Krusel), Blechinger. Tore: 1:0 Blechinger (9.), 2:0 Mühlberger (52.), 2:1 Geng (81.).