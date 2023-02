Sieg für Union Lüdinghausen nach Overtime-Krimi

Die Lüdinghauser Basketballer hatten am Sonntag die dritte Mannschaft aus Recklinghausen zu Gast. In einem umkämpften Spiel, das sogar in die Verlängerung ging, behielten die Schwarz-Roten ein wenig glücklich die Oberhand. Das Spiel endete 67:66 aus 08-Sicht.

Zu Beginn der Begegnung sah das jedoch ganz anders aus. Die Recklinghauser überrannten die Steverstädter geradezu. Magere vier Punkte standen nach acht Minuten auf der Anzeigetafel, am Ende des ersten Abschnitts betrug die Führung der Gäste 13 Punkte (22:9). In der Viertelpause kam es dann zur entscheidenden Umstellung bei den hiesigen Landesliga-Korbjägern. Union-Coach Toney Jewell ordnete eine Zonenverteidigung an – der Schlüssel zum späteren Sieg. Angeführt von Dennis Reutter, der allein neun Punkte in diesen zehn Minuten erzielte, robbten sich die Nullachter bis zur Pause wieder heran (22:30).

Umstellung fruchtet

Nach dem Wechsel fanden auch die übrigen Steverstädter offensiv ihren Rhythmus. In Minute 27 war das Match erstmals ausgeglichen, mit Ende des dritten Viertels hieß es 42:42. Im Schlussabschnitt konnte sich zunächst keine Mannschaft entscheidend absetzen. Dann startete Recklinghausen einen kleinen 5:0-Lauf. Doch die Hausherren konterten, kamen ihrerseits auf acht Punkte am Stück. In der letzten Minute verwandelte der stark aufgelegte Nicolai Piotrowski (19 Punkte) einen Korbleger mit Foul für die Citybaskets. Auch an der Linie behielt der Recklinghäuser die Nerven und stellte abermals auf null. Drei Sekunden waren noch auf der Uhr, als die Besucher einen weiteren Wurf anbrachten. Der Ball tanzte auf dem Ring – und fiel dann raus. 58:58 – Overtime an der Tüllinghofer Straße!

Dort ging es Schlag auf Schlag. Während Union – nicht das erste Mal in dieser Spielzeit – an der Freiwurflinie schwächelte, traf Recklinghausen zwei Mal von draußen. Die Hausherren standen also unter Zugzwang, hielten dem Druck indes stand. Eine Minute vor Schluss versenkte Lars Kremerskothen den entscheidenden Dreier zum Lüdinghauser Sieg. Union: Ressmann, Reutter (11), Schulze Pals (6), Kremerskothen (3), Just (15), Weiß gen. Quäling, Regier (8), Badelt, Wentzel (16), D. Bücker (8).