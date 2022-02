Sinne von Beginn an geschärft – Humann Essen vs. Union Lüdinghausen

Suha Yaglioglu hält den Modus – die Vorrundenpunkte aus den direkten Duellen (und nur diese) werden in die Abstiegsrunde mitgenommen – für diskutabel: „Fairer wäre aus meiner Sicht eine 14er-Staffel mit Hin- und Rückserie gewesen. Oder dass alle Teams beim Re-Start wieder bei null beginnen.“ So geht sein Team, Regionalligist Union Lüdinghausen, mit einer ordentlichen Hypothek – aktuell fehlen vier Zähler auf einen Nichtabstiegsplatz – ins Rennen um den Klassenerhalt.

Andererseits beschäftigt sich Yaglioglu ungern mit Dingen, die er eh nicht ändern kann. Und: „Ich bin Optimist. Wir haben es ja nach wie vor in der eigenen Hand.“ Allerdings müssten fünf – besser noch: sechs – Siege aus den verbleibenden acht Begegnungen her, um den Gang in die Oberliga zu vermeiden.

Dass seine Sechs praktisch von Beginn an punkten muss, könne in gewisser Hinsicht sogar ein Vorteil sein: „Die Mannschaften, die jetzt ganz oben stehen, gehen die Sache vielleicht etwas entspannter an. Aber auch die brauchen noch zehn, zwölf Zähler, um die Klasse sicher zu halten. Insofern sind unsere Sinne vielleicht ein bisschen besser geschärft, da es gleich in den ersten Matches um sehr viel geht.“

Teams „sehr ausgeglichen“

Die acht Mannschaften hält er für „insgesamt sehr ausgeglichen, das haben die Ergebnisse in der Vorrunde gezeigt – in beiden Staffeln“. Entsprechend schwer sei es, Prognosen zu treffen. Humann Essen, den ersten Auswärtsgegner am Samstag (5. Februar), 18 Uhr, kennt Yaglioglu noch aus der Vorsaison: „Das ist eine sehr erfahrene, eingespielte Truppe.“ Aber keine unschlagbare: „Wir haben in jeder Partie eine Chance – wenn wir sie, wie letztens gegen Gladbeck, konsequent zu Ende bringen.“ Allzu oft habe sein Team in der Vorrunde in den entscheidenden Momenten gewackelt. Beleg: die vier Tiebreak-Niederlagen.

Neun Spielerinnen nimmt der Cheftrainer mit in die Ruhrmetropole, darunter eine namhafte Rückkehrerin: Rieke Kaiser. Die Universalangreiferin, 18 Jahre jung, stand bis 2019 im 08-Aufgebot, ehe sie für zwei Spielzeiten komplett zum Drittligisten VCO Münster wechselte. Danach wollte sich Kaiser eigentlich auf die Beach-Sparte konzentrieren.