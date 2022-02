Spitzenreiter entzaubert – Fortuna Seppenrade siegt in Osterwick

Fortuna Seppenrade hat Westfalia Osterwick auswärts mit 4:2 (1:2) bezwungen und dem Klassenbesten die erste Saisonniederlage beigebracht. Der Coup geht durchaus in Ordnung.

War in Osterwick an zwei Gästetoren unmittelbar beteiligt: Tammo Harder.

In der Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld gibt es zwei Teams – Westfalia Osterwick und Turo Darfeld –, die der Konkurrenz meilenweit enteilt sind. Beide haben bislang erst eine einzige Niederlage kassiert – und in beiden Duellen hieß der Sieger: Fortuna Seppenrade. Am Sonntag setzten sich die Schwarz-Gelben im Rosendahler Ortsteil nach furioser Aufholjagd mit 4:2 (1:2) durch.

Dabei hatte der Klassenbeste nach 20 Minuten bereits mit 2:0 geführt. „Könnte interessant werden“, unkte Fortuna-Coach Thomas Oesteroth zu dem Zeitpunkt. Doch nur wenig später gelang der Anschluss, nach einer von Tammo Harder getretenen Ecke traf Dennis Malek aus zwölf Metern sauber in den Knick.

Kurz nach der Pause brachte Oesteroth die beiden A-Jugendlichen Nico Holtermann und Louis Heimann – eine gute Entscheidung des Trainers: Heimann bereitete per Hacke den Ausgleich vor (70./Jannis Harder), Holtermann traf nach Tammo Harders Freistoß formschön aus der Distanz zum 2:4. Vorher hatte Mike Mühlberger – ebenfalls sehenswert – das 2:3 erzielt.

„Ab Mitte der ersten Hälfte waren wir richtig drin in der Partie, haben phasenweise richtig guten Fußball gespielt und sind daher aus meiner Sicht der verdiente Sieger“, so Seppenrades Trainer nach dem Schlusspfiff.

Fortuna: Hegemann – Majewski, Tüns, Prumann, Thiering – Autering (55. Heimann), Blechinger – Malek (55. N. Holtermann), T. Harder, Mühlberger – Krusel (67. J. Harder). Tore: 1:0 Richters (11.), 2:0 Paschert (19.), 2:1 Malek (22.), 2:2 J. Harder (70.), 2:3 Mühlberger (78.), 2:4 N. Holtermann (85.).