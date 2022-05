Stets engagiert und hilfsbereit – zum Tod von Karl Berndstrotmann

Der Name Karl Berndstrotmann ist seit über 30 Jahren ganz eng mit der Läuferszene in Lüdinghausen verbunden. Unzählige Laufbegeisterte hat er in diesem Zeitraum für den Laufsport gewinnen können, selbst viele Wettkämpfe absolviert und gewonnen. Seinen letzten Kampf gegen eine tückische Krankheit hat Berndstrotmann aber nun verloren. In der Nacht zu Donnerstag verstarb er, wenige Wochen vor seinem 65. Geburtstag.

Seit 1991 hat Berndstrotmann über 100 Marathonläufe absolviert. Die 42,195 Kilometer waren für ihn nur ein Sprungbrett für weit längere Distanzen, die für die meisten Läuferinnen und Läufer unerreichbar schienen. Seine über 70 Ultraläufe gingen von 50 oder 100 Kilometer bis hin zu Läufen über 24 Stunden. So gewann er 2010 die „Mauerwegtour“ über 160 Kilometer in drei Etappen durch Berlin. Oder, 2005, die Deutsche Meisterschaft der Altersklasse 45 über 50 Kilometer. Sein absolutes Rennerlebnis war für ihn, zusammen mit Laufpartnerin Silvia Rusche, 2016 der „Trans-Alpin-Run“ von Garmisch-Partenkirchen nach Brixen in Südtirol. Rund 240 Kilometer und 15 000 Höhenmeter waren dabei auf sieben Etappen zu absolvieren.

Zusammen mit einer Handvoll Freunden gründete Berndstrotmann 2006 den Lauftreff Lüdinghausen. Was in einem kleinen Kreis begann, zählt heute über 60 Mitglieder. Viele von ihnen hat er durch seine Begeisterung für diesen Sport bei den wöchentlichen Trainingseinheiten dienstags in Lüdinghausen und sonntags in Seppenrade erfolgreich bis zur Marathondistanz geführt. Sein Rat und Engagement, sein Kameradschaftsgeist und Bescheidenheit werden der Läuferszene in Lüdinghausen fehlen.