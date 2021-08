Teambuilding in der Provinz

Am Samstag (28. August), 18 Uhr, geben die beiden Erstbundesligisten USC Münster und VC Neuwied ein Gastspiel in der neuen Lüdinghauser Leistungssporthalle. Die „Unabhängigen“ haben schon ein bisschen vor Ort geübt – notgedrungen.

Mit Bällen können die USC-Spielerinnen – ob nun in Münster oder wie hier in Lüdinghausen – nachweislich umgehen. Gleiches gilt für Cheftrainerin Lisa Thomsen (kl. Bild).

Sportarenen hat Lisa Thomsen in ihrem Leben schon viele gesehen. In der Bundesliga, in Aserbaidschan, bei internationalen Meisterschaften. Aber eine so unberührte, nigelnagelneue Halle wie die an der Konrad-Adenauer-Straße ist der früheren Nationalspielerin und jetzigen Cheftrainerin des Volleyball-Bundesligisten USC Münster noch nicht untergekommen: „Sogar die Netzantennen waren noch in Folien verpackt.“

Lisa Thomsen Foto:

Es mag Profi-Coaches geben, die mit derlei Umständen hadern. Für die es eine Zumutung wäre, dass sie nicht in den angestammten Räumlichkeiten trainieren können, weil die gerade renoviert werden, sondern in die 30 Kilometer entfernte Provinz ausweichen müssen. Thomsen ist da anders gestrickt: „Wir können die Dinge ja eh nicht ändern. Also versuche ich, das Positive aus der Situation zu ziehen.“

Bällekörbe, Übungsmaterial und mehr vor der halbstündigen Autofahrt nach Lüdinghausen einpacken: Für Thomsen fällt das in die Kategorie Teambuilding: „Die Spielerinnen, die ja größtenteils neu sind, müssen sich vor so einem Ausflug organisieren, müssen viel miteinander reden. Zum Kennenlernen gibt’s doch gar nichts Besseres.“

Ein bisschen wie Klassenfahrt

Es hat tatsächlich ein bisschen was von Klassenfahrt an diesem Abend in der Leistungssporthalle. Zwischen den Einheiten wird gescherzt, junge Damen aus sieben Nationen stecken lachend ihre Köpfe zusammen. Aber natürlich sind die „Unabhängigen“ nicht (nur) zum Spaß hier. Weil der heimische Volleydome am Berg Fidel erst im September wieder zugänglich ist, bereitet sich der Erstligist mal in der Unihalle auf die kommende Spielzeit vor, mal in der Pascalschule – und, immer montags, beim Partnerverein in Lüdinghausen.

„Klasse“ findet Thomsen die Zusammenarbeit mit dem SC Union, „die Verantwortlichen machen fast alles möglich“. Was gar nicht so einfach ist, schließlich gibt es auch in Lüdinghausen eine Vielzahl an Volleyballerinnen (und Badmintonspielern), die zeitgleich trainieren. Trotzdem darf der USC am Freitag kurzfristig eine weitere Einheit absolvieren – ehe er sich tags darauf (28. August), 18 Uhr, an gleicher Stelle mit Bundesliganeuling VC Neuwied misst.

Gut gelaunt: die Sendenerin Erika Kildau (r.). Foto:

Was die Fans am Samstag, im allerersten Testspiel, von den Profis laut Thomsen erwarten dürfen: „Dass wir nicht zu sehr auf den Gegner schauen, mutig sind, die Basics umsetzen, gut aufschlagen und um jeden Ball fighten.“ Mit von der Partie werden auch die beiden Sendenerinnen, Libera Erika Kildau und Außenangreiferin Mia Kirchhoff, sein.