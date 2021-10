Trip in den Norden bringt Union Lüdinghausen keinen Punkt

Das war zu befürchten. Yvonne Li mit einer notwendigen Ruhepause, Max Weisskirchen verletzt und Josche Zurwonne beruflich verhindert – und dazu ein im Vergleich zu vielen anderen Konkurrenten ohnehin schon kleiner Kader. So konnte Badminton-Erstligist Union 08 Lüdinghausen beim Doppelspieltag im hohen Norden nicht bestehen. Am Samstag und Sonntag schrammte das Team allerdings mit einer 2:5-Niederlage beim TSV Trittau sowie dem gleichen Spielergebnis bei BW Wittorf jeweils nur knapp an einem Punktgewinn vorbei.

Noch am Freitag rauschte ein Aufruf durch die sozialen Netzwerke von Unions Badmintonabteilung: Spieler dringend gesucht. Denn Teammanager Michael Schnaase standen zu dem Zeitpunkt nur drei Herren zur Verfügung – vier müssen aber sein, um beide Herrendoppel besetzen zu können. Es erbarmte sich Kevin Aydin, der normalerweise mit der vierten Mannschaft um Punkte in der Bezirksliga kämpft. Er hatte natürlich an der Seite von Aram Mahmoud bei beiden Begegnungen im zweiten Herrendoppel keine Chance, durfte sich aber übers eine Erstliga-Premiere freuen.

In Trittau sorgten Linda Efler und Eva Janssens mit einem Vier-Satz-Sieg und Nick Fransmann mit einem glatten 3:0 im zweiten Herreneinzel für die beiden Lüdinghauser Spielgewinne. Zumindest im ersten Einzel, das Aram Mahmoud bestritt, sowie im gemischten Doppel, das Ties van der Lecq an der Seite von Linda Efler spielte, schnupperten die Lüdinghauser an einem dritten Spielgewinn, der ihnen an diesem Tag immerhin noch einen Punkt gebracht hätte. Doch beide Begegnungen gingen in vier Sätzen knapp verloren.

Parallelen gab es dann am Sonntag in Neumünster, wo der BW Wittorf beheimatet ist. Abermals überzeugten Eva Janssens und Linda Efler in einem hochklassigen Damendoppel, das sie in vier Sätzen gewannen. Dagegen gingen wieder beide Herrendoppel an die Gastgeber. Hoffnung keimte aus Lüdinghauser Sicht auf, als Aram Mahmoud gegen den deutschen Nationalspieler Matthias Kicklitz überzeugte und in drei glatten Sätzen unterlag. Doch mehr sollte wieder nicht drin sein, das zweite Einzel und das Mixed gingen glatt in drei Sätzen an die Gastgeber. Schon der Satzgewinn von Doppel- und Mixedspezialistin Eva Janssens bei ihrer 1:3-Niederlage im Dameneinzel war eine Überraschung.

Kein Beinbruch sicher die beiden Niederlagen, unter diesen Voraussetzungen – aber für Union ein Rückschlag im Kampf einer sehr ausgeglichenen Bundesliga um einen der ersten sechs Plätze, die den Einzug in die Pay-Off-Spiele um die Deutsche Meisterschaft bedeuten.