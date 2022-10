„Typ lügt wie gedruckt“ – Klubs warnen vor Christian P.

Wer sich in diesen Tagen in den sozialen Netzwerken der hiesigen Amateurfußballvereine umschaut, findet, neben aktuelle WN-Spielberichten, auch immer wieder folgenden, fast schon flehentlichen Aufruf: Jugendtrainer gesucht. Während Corona den Zulauf an Nachwuchskickern kaum einzudämmen vermochte, gestaltet sich die Suche nach fähigen Übungsleitern seit der Pandemie noch schwieriger als vorher. Menschen haben in der Krise gelernt, freie Sonntage zu schätzen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet