„Über den Obsen hopsen“ – Lauf in Nordkirchen findet wohl statt

Die malerische Kulisse – das „Westfälische Versailles“ – gibt es beim Nordkirchener Halbmarathon am 7. August gratis.

Nach der coronabedingten Absage im Vorjahr plant der FC Nordkirchen, die zwölfte Auflage des Halbmarathons „Über den Obsen hopsen“ am 7. August (Samstag), 18 Uhr, auszutragen. Derzeit befindet sich der Verein noch in der Abstimmung des Konzeptes mit den Behörden. Da sich außerdem die Regeln der NRW-Coronaschutzverordnung fast wöchentlich ändern, werden die endgültigen Details der Durchführung allen Teilnehmern kurz vor dem Lauf mitgeteilt.

Dann erhalten alle eine Skizze mit den Wegen von und zum Start-/Zielbereich, insbesondere zur Startaufstellung. Mit der Anmeldung sichern die Starter zu, sich jederzeit an die Auflagen der Behörden und die Regeln des Veranstalters zu halten. Die Sammelanmeldung entfällt, da die Kontaktdaten jedes Läufers vorgehalten werden müssen. Der Staffelmarathon (zwei Mal 10,5 Kilometer) entfällt, die Bezahlung der Startgebühren ist ausschließlich per Bankeinzug möglich (Barzahlung und Anmeldungen vor Ort sind nicht möglich). Der Veranstalter bietet aber die Online-Anmeldung bis sechs Stunden vor dem Start an.

Gruppen mit 30 Sekunden Abstand

Aktuell ist ein Start in Gruppen mit etwa 30 Sekunden Abstand geplant. Die Startreihenfolge erfolgt nach den persönlichen Bestzeiten. „Wir bitten immer um Einhaltung der Mindestabstände, auch beim Überholen auf der Strecke. Ob, wann und inwieweit Masken getragenwerden müssen, kann sich bis zur Veranstaltung ändern. Bitte stellt Euch außerdem darauf ein, dass wir über keine Umkleide- und/oder Duschmöglichkeiten verfügen und nur etwa alle fünf Kilometer eine Getränkestation vorhalten können“, heißt es vonseiten des ausrichtenden Vereins.

Zutritt zum Anmelde- und Startbereich erhalten nur Läufer und Helfer. Zuschauer sind dort nicht zugelassen. Beim Ziel im Stadion „Am Schlosspark“ werden Zuschauer voraussichtlich bis zu einer Anzahl von 100 Personen zugelassen. Die Zuschauer benötigen eine Registrierung und eine „Eintrittskarte“. Alle angemeldeten Läufer erhalten deshalb in der Woche vor der Veranstaltung eine Mail, mit der sie „ihre“ Zuschauer im Stadion registrieren können.

Die Entwicklung der Coronazahlen und -regeln kann jederzeit zu Änderungen und Anpassungen im Ablauf der Veranstaltung führen. Insbesondere können die Regeln der Behörden zu einer Begrenzung der Teilnehmerzahl führen. Sollte die Veranstaltung ganz oderteilweise abgesagt müssen, werden natürlich keine Startgelder fällig. Bezahlte und erst kurz vor dem Lauf abgebuchte Gebühren werden rückerstattet. Anmeldungen erfolgen über „RaceResults“, mehr Infos unter www.fc-nordkirchen.de