Um 8.12 Uhr den Kaffee auf – Langenhorst-Seemann leidet mit

Bei aller Aufregung und Vorfreude: Geschlafen hat Helga Langenhorst-Seemann dann doch „ganz gut“. Ihre Enkelin, Snowboarderin Carolin Langenhorst, war ja diesmal – anders als bei der Olympia-Premiere vor vier Jahren in Pyeongchang – nicht zu ganz so unchristlicher Stunde unterwegs. 2018 hatte der Parallel-Riesenslalom um 4 Uhr MESZ begonnen. Diesmal, in Peking, war die zweitbeste Deutsche am Dienstag ab 7.30 Uhr im Einsatz, beste Frühstückszeit in Lüdinghausen. Oma Helga, Langenhorsts größter Fan, saß also daheim vor dem Fernseher, fieberte mit – und hatte um 8.12 Uhr, wie man so sagt, den Kaffee auf.

15 Hundertstel fehlen

„Schade, das war schon wieder so knapp“, meinte Langenhorst-Seemann nach dem hauchdünnen Viertelfinal-Aus. Um ganze 15 Hundertstelsekunden war Langenhorst, seit sechs Tagen 26 Jahre jung, langsamer als die Slowenin Gloria Kotnik. Tränen der Freude bei der späteren Bronzemedaillengewinnerin, leise Enttäuschung bei der Frau mit Altkreis-Wurzeln, die nach zuletzt starken Weltcup-Auftritten ebenfalls ein Auge aufs Podium geworfen hatte.

Hat daheim mitgefiebert: Helga Langenhorst-Seemann. Foto: Foto: flo

Grämen müsse sich „Carolinchen“ indes nicht über den siebten Rang, findet die Großmutter: „Es überhaupt, zum zweiten Mal bereits, zu den Spielen geschafft zu haben, ist doch toll.“ 2018 hatte Langenhorst die Winzigkeit von 0,02 Sekunden zum Erreichen der Runde der letzten Acht gefehlt.

Wiedersehen im Sommer

2026 also, in Mailand und Cortina d’Ampezzo, der dritte Anlauf der Enkelin? „Mal sehen, ich denke, dass sie noch ein Jahr auf dem Niveau weitermacht und dann vielleicht wieder ihr Studium aufnimmt.“ Aktuell ist die Bundeswehr Langenhorsts Arbeitgeber. Wie es ihr in Peking bisher ergangen ist? Langenhorst-Seemann ist da stets auf dem neuesten Stand, „mein Sohn Udo versorgt mich mit allen Infos“. Dass ihre Enkelin an Corona erkranken und deshalb Olympia verpassen könnte, habe sie nie umgetrieben: „Carolin ist da sehr vorsichtig. Sie hat sich in den Wochen vor dem Abflug ganz streng abgeschottet.“

Die Angst vor dem Virus und die Vielzahl an internationalen Starts verzögern indes die Familienzusammenführung. Zuletzt sei Langenhorst im August in der Heimat gewesen. „Aber im Sommer, da gibt es bei uns in Lüdinghausen ein großes Gartenfest“, erzählt die stolze Oma.