Und erst die Sonnenuntergänge – Dominik Durau geflasht

16 Stunden Fahrt, Unmengen an Sprit verbraucht. Und? Hat sich der Kurz-Trip nach Schweden gelohnt? „Aber ja“, beteuert Dominik Durau, die Skandinavien-Reise „war jeden einzelnen Cent wert“. Der Nottulner, der für den AMSC Lüdinghausen fährt, ist auch ein paar Tage nach seiner Rückkehr aus Borlänge (rund drei Autostunden nordwestlich von Stockholm) noch „total geflasht“.

Durau, der eigentlich in der Supermoto-IDM an den Start geht, hat dort an einem Lauf zur offenen schwedischen Meisterschaft teilgenommen – und sich mehr als nur ein bisschen in das Land verliebt: „Die Leute sind total freundlich, völlig relaxed.“ Auch sei der Mix aus Motorsport und wilder Natur „echt spannend. Ich hab’ zum ersten Mal in meinem Leben einen Elch gesehen. Und erst die Sonnenuntergänge – atemberaubend!“ In ein paar Jahren mit Freundin und Hunden komplett nach Schweden überzusiedeln: Für Durau ist das keine vage Idee, „sondern ein ziemlich konkreter Plan“.

Platz zwei hinter einem blutjungen Lokalmatador

Zumal sich die Reise ja auch sportlich gelohnt habe: „Ich hab‘ das anfangs ein bisschen unterschätzt. Klar, die IDM hat schon noch einen anderen Stellenwert. Aber in Schweden sind auch keine Nasenbohrer unterwegs.“ Trotzdem schaffte er es in Borlänge als Zweiter aufs Podest – geschlagen nur vom erst 14-jährigen Lokalmatador Kevin Karlsson, laut Durau ein Riesentalent: „Mit welcher Schräglage der in die Kurven gegangen ist – Hut ab, da muss man schon sehr viel Vertrauen in sein Vorderrad haben.“

Auf dem Podium: AMSC-Fahrer Dominik Durau (l.). Foto: Durau

Er selbst habe das allerletzte Risiko gescheut – aus Gründen. Der Asphalt (Offroad-Abschnitte gibt es, anders als in Deutschland, nicht) sei locker 50 Grad heiß gewesen. „Bei diesen Temperaturen muss man schon aufpassen, dass sich der Reifen nicht irgendwann verabschiedet.“ Mit dem Abschneiden sei er dennoch „extrem zufrieden“. In ein paar Wochen geht es erneut rauf in den hohen Norden: In Borås, unweit von Göteborg, nimmt Durau an einem weiteren Lauf der Rennserie teil.