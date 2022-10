Union 2: Knappe Niederlage und klarer Sieg

„Gewünscht hatte ich mir vier Punkte, geträumt hatte ich von mehr . . .“ Der Traum von Oliver Freitag ging nicht in Erfüllung, sein Wunsch schon. Vier Zähler holten die Verbandsliga-Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen 2 beim Heim-Doppelspieltag am Wochenende – einen am Samstag mit dem 2:3 gegen den TuS Saxonia Münster (25:21, 12:25, 10:25, 25:23, 10:15), die drei weiteren mit einem 3:1 gegen den BSV Ostbevern 2 (25:22, 25:21, 20:25, 25:17).

„Saxonia ist individuell das hochkarätigste Team, das wir in der Liga haben“, so Union-Trainer Freitag über den ersten Gegner. Dazu kam, dass sich die Münsteranerinnen vor der Saison mit einer Drittliga-Spielerin von BW Aasee verstärkt haben. Nachdem die Freitag-Sechs den ersten Satz gewonnen hatte, war sie in den beiden folgenden Durchgängen chancenlos, bevor sie sich im vierten wieder zurückkämpfte. Im Tiebreak lag sie mit 4:0 vorne, verlor am Ende aber dennoch. „Die fehlende Konstanz ist unser größtes Problem“, so der Coach.

Das bekam sein Team tags darauf gegen Ostbevern 2 wesentlich besser in den Griff, obwohl es diesmal ersatzgeschwächt antreten musste. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe, aber dennoch hatten wir das bessere Ende für uns“, so Freitag. Nur den vierten Satz mussten die Schwarz-Roten diesmal abgeben, im fünften ließ die Oberliga-Reserve sich nicht mehr von der Siegerstraße abbringen.