Union 2 reist zum Spitzenspiel

Zum Spitzenspiel bei Saxonia Münster läuft am Dienstag (7. März) Union Lüdinghausen 2 auf. Die Partie gegen den Tabellenzweiten Mesum gewann die Freitag-Sechs am Ende souverän.

Zum Spitzenspiel in der Verbandsliga laufen am heutigen Dienstag die Frauen von Union Lüdinghausen 2 auf. Der Tabellendritte tritt um 20 Uhr beim Ligaprimus TuS Saxonia Münster an. Die Oberliga-Reserve von Union hat nur einen Punkt weniger auf dem Konto als die Saxonia, aber auch ein Spiel mehr absolviert.

Den Tabellenzweiten TV Mesum haben die Lüdinghauserinnen am Sonntag mit 3:1 geschlagen (18:25, 25:17, 25:15, 25:20). „Unsere Ausgangslage ist jetzt hervorragend, weil wir Platz zwei nun in der eigenen Hand haben“, so Union-Trainer Oliver Freitag. „Auf Platz eins haben wir ohnehin nie geschielt.“ Der zweite Rang würde den Gang in die Aufstiegsrelegation bedeuten.

Gegen starke Mesumerinnen lagen die Schwarz-Roten nach verlorenem erstem Satz auch im zweiten Durchgang mit 2:6 zurück und legten dann den Schalter um. Im vierten Satz drehte die Freitag-Sechs einen 5:10-Rückstand. In die Partie bei Saxonia geht sie heute ganz ohne Druck: „Wir können da nur Bonuspunkte holen“, so der Coach. Verzichten muss er auf die privat verhinderte Sophie Hohoff.