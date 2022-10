Union behält die weiße Weste

Der erst 15-jährige Mathis Kaletka aus der Union-Zweiten unterstützte am Samstagabend die Erste.

Tischtennis-Verbandsligist Union Lüdinghausen hat im dritten Spiel seinen dritten Saisonsieg eingefahren. Die Steverstädter besiegten die Gäste vom GSV Fröndenberg 2 am Samstagabend deutlich mit 9:2.

Der Sieg hätte noch höher ausfallen können. Die beiden einzigen Niederlagen kassierte Union jeweils nach fünf Sätzen – im dritten Doppel mit Christian Westhoff und Mathis Kaletka und später im Einzel von Thomas Weritz.

Dabei war die GSV-Reserve mit einer stark ersatzgeschwächten Truppe in der Halle der Sekundarschule angetreten. „Gleich drei Stammspieler der Fröndenberger fehlten“, so Union-Spieler Andreas Langehaneberg. „Die Nummer eins war kurzfristig erkrankt, und die Nummer zwei hat in dieser Saison noch gar nicht gespielt.“

Union: Juchna/Langehaneberg 1:0, Engemann/Weritz 1:0, Chr. Westhoff/Kaletka 0:1, Juchna 2:0, Engemann 2:0, Chr. Westhoff 1:0, Weritz 0:1, Langehaneberg 1:0, Kaletka 1:0.