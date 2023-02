Union dominiert das Gipfeltreffen mit Werne

Einen spannenden, wahrscheinlich lang anhaltenden und nervenzehrenden Kampf erwarteten die Lüdinghauser Anhänger und die der Gäste am Samstagabend in der Sporthalle des Berufskollegs. Doch nach nicht einmal eineinviertel Stunden war alles schon wieder vorbei. Die Oberliga-Volleyballerinnen von Union kickten den Meisterschaftskonkurrenten TV Werne mit einem unerwartet deutlichen und hochverdienten 3:0-Sieg (25:19, 25:20, 25:15) praktisch aus dem Titelrennen.

Doch ein Konkurrent bleibt. Der SC Hennen – sollte er seine beiden noch ausstehenden Spiele gewinnen, ist er auf jeden Fall Meister. Ganz unabhängig davon, wie Union seine letzte Partie am 18. März bei BW Sande spielt. Parallel muss Hennen in Werne antreten, dann hoffen die Lüdinghauserinnen auf Schützenhilfe des TV.

Union Lüdinghausen besiegt TV Werne mit 3:0 Oberliga-Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen besiegen am 25. Februar 2023 den Meisterschaftskonkurrenten TV Werne deutlich mit 3:0 Foto: Christian Besse

In der rappelvollen Berufskolleg-Halle – rund 150 Zuschauer sahen die Partie, darunter viele Fans aus der Lippestadt – erlebten am Samstag eine sehr einseitige Partie. Die Sechs von Suha Yaglioglu zeigte in diesem hochwichtigen Spiel keinerlei Nerven und knüpfte an ihre blitzblanke Leistung gegen Paderborn und bei Aasee 2 an.

In den ersten Minuten war es eine noch ausgeglichene Partie. Mit 9:11 lag Union zurück, dann wendete sich mit Aufschlagserien von Felice-Lyn Lethaus und Lara-Marie Grössing das Blatt. Mit 18:13 lagen die Lüdinghauserinnen in Führung und machten wenig später cool den Sack zu.

Anfang des zweiten Durchgangs die einzige Schwächephase: Aus einem 3:0 wurde ein 3:6. Yaglioglu nahm eine Auszeit, dann gaben seine Spielerinnen wieder Gas. Bis zum 14:14 hielt der TV mit, dann zog Union davon.

Mit Beginn von Satz drei wurde Wernes Trainer Bronek Bakiewicz laut: „Werne, Werne, Werne . . .“ Es half nichts. Mit einer Lethaus-Serie zogen die Gastgeberinnen auf 12:6 davon. Die Ballwechsel wurden kürzer, der TV immer schwächer. Kurz darauf blockten Lethaus und Pauline Voges zum Matchgewinn.

Union: Denys, Grössing, Kaiser, Lethaus, Menke, Voges, Yehorova, Zur­hove.