Union empfängt BW Aasee 2

Union Lüdinghausen empfängt am Sonntag (30. Oktober) die zweite Mannschaft von BW Aasee in der Drei-Burgen-Arena. In Sachen Spielpraxis gehen die Blau-Weißen mit einem kleinen Vorteil in die Partie.

Die Oberliga-Frauen von Union Lüdinghausen empfangen am Sonntag die zweite Mannschaft von BW Aasee, erster Aufschlag ist um 17 Uhr in der Drei-Burgen-Arena. Es ist das dritte Heimspiel der Schwarz-Roten in Folge, die ersten beiden gewannen sie souverän gegen Telekom Post Bielefeld (3:0) und den SC Hennen (3:1).

In Sachen Spielpraxis gehen die Blau-Weißen aus der Domstadt am Sonntag mit einem kleinen Vorteil in die Partie. Während Union vier Wochen Pause hatte, hat Aasee 2 erst am vergangenen Samstag noch auf dem Parkett gestanden – in eigener Halle verlor Blau-Weiß gegen den USC Münster 3 mit 1:3. Genauso hoch verloren die Lüdinghauserinnen zum Saisonauftakt gegen die USC-Dritte, allerdings in der Halle Berg Fidel.

Für Union-Trainer Suha Yaglioglu ist die aktuelle Regionalliga-Reserve vom Aasee (noch) eine Wundertüte – abgesehen von einer Konstante: „BWA 2 hat in den vergangenen Jahren meistens eine junge Mannschaft gehabt, und sie waren meist erfolgreich.“

So oder so, Yaglioglus Team will sich wie immer ganz auf sich selbst konzentrieren und die nächsten drei Punkte einheimsen, um auf der Straße Richtung Wiederaufstieg zu bleiben. Die personellen Voraussetzungen dafür sind ideal: Der Union-Kader ist am Sonntag voraussichtlich komplett.