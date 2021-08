Union-Festspiele in Mülheim?

Echtes Gold? Edelmetall gab es im Vorjahr in Bielefeld reichlich für die Unionistinnen Yvonne Li (l.) und Linda Efler. Auch Max Weißkirchen (kl. Bild) geht in Mülheim als Titelverteidiger an den Start.

Schade eigentlich, dass Josche Zurwonne, zweifacher Titelträger im Herren-Doppel, nicht mehr an Deutschen Meisterschaften teilnimmt. Oder dass Max Weißkirchen, vor zwei Jahren an der Seite von Marvin Seidel in dieser Disziplin erfolgreich, diesmal „nur“ im Einzel und im gemischten Doppel antritt. Sonst hätte Union Lüdinghausen tatsächlich alle fünf Siegerpokale bei den 69. Deutschen Meisterschaften, die ab heute (27. August) in Mülheim ausgetragen werden, abräumen können. Aber auch so dürfte es, bei normalem Verlauf, Edelmetall satt für die Spieler des hiesigen Bundesligisten geben. Im Einzel sind Yvonne Li und Weißkirchen ebenso top-gesetzt wie Linda Efler/Isabel Herttrich (Lüdinghausen/Saarbrücken) im Damen-Doppel. Im Mixed könnte es sogar zwei Medaillen für Union geben.

Gold sei für sie das „Mindset“, macht Li deutlich. Die 23-Jährige ist die unumstrittene Nummer eins im Land, holte 2019 und 2020 den Titel nach Lüdinghausen. Zudem fehlt Fabienne Deprez, die zuletzt beide Male Li im Endspiel unterlag, in Mülheim. Wer, bitte, soll die EM-Fünfte und Tokio-Teilnehmerin auf dem Weg zum DM-Hattrick stoppen?

DM-Sieg Nummer vier? Max Weißkirchen Foto:

Sie selbst verwahrt sich gegen den Eindruck, sie könne im Vorbeigehen Deutsche Meisterin werden. „Von Beginn an konzentriert“ müsse sie bei ihrem Heimspiel – Li lebt und trainiert in Mülheim – zu Werke gehen. Ihre Auftaktgegnerin Maxi Stelzer (Jena) war mal Dritte beim nationalen Ranglistenturnier. Und in der unteren Hälfte des Tableaus sind mit Top-Talent Thuc Phuong Nguyen (Wipperfeld) sowie Ann-Kathrin Spöri (Refrath) immerhin zwei Nationalmannschaftskolleginnen der Nullachterin am Start.

Mehr Spannung verspricht die Männer-Konkurrenz. Wenngleich auch dort mit Max Weißkirchen ein Lüdinghauser die Setzliste anführt. Der 24-Jährige, seit 2018 bei Deutschen Meisterschaften im Einzel unbezwungen, macht unmissverständlich klar, was er sich für das Wochenende vorgenommen hat: „Ich hasse es, zu verlieren – erst recht auf nationaler Ebene.“ Alles andere als der vierte DM-Titel in Serie wäre für den Ex-Beueler eine kleine Enttäuschung. Wobei mit Vorgänger Fabian Roth (Refrath), seinem möglichen Halbfinalgegner, sowie mit Samuel Hsiao (Wipperfeld), Jungstar Matthias Kicklitz (Wittorf) und dem ehemaligen Lüdinghauser Kai Schäfer (Dortelweil) namhafte Konkurrenten antreten, mit denen sich Weißkirchen beinahe täglich am Bundesstützpunkt misst: „Die kennen meine Spielweise genau – so wie ich deren Stärken und Schwächen.“

Efler chancenreich in zwei Disziplinen

Damit zur dritten 08-Gold-Anwärterin, Linda Efler. 2019 war die gebürtige Emsdettenerin in beiden Paar-Wettbewerben das Maß der Dinge, 2020 wiederholte sie, mit Li an ihrer Seite, den Erfolg im Doppel. Diesmal tritt sie, wie vor zwei Jahren, mit Stammpartnerin Herttrich an. Die Auslosung hat es ganz gut mit den Top-Favoritinnen gemeint. Auf die laut Efler ärgsten Konkurrentinnen – Leona Michalski/Franziska Volkmann (Refrath/Saarbrücken) oder Annabella Jäger/Stine Küspert (München/Saarbrücken) würde das beste DBV-Duo erst im Endspiel treffen.

Im Mixed sind Jones Jansen (Wipperfeld) und sie die Nummer zwei der Setzliste. Dort warteten indes „ein paar mehr Stolpersteine“, so Efler. Zwar trainieren beide im Saarland, gemeinsam auf dem Court standen die Nationalspieler aber erst bei einem Wettkampf. Kaum zu schlagen dürfte in Mülheim das Olympia-Duo Mark Lamsfuß (Wipperfeld)/Herttrich sein. Weißkirchen und Lara Käpplein (Beuel) sind an Position drei gelistet, der Refrather Brian Holtschke und Li die Nummer neun. Mit Lena Seibert (Doppel/Mixed) ist zudem eine Spielerin der 08-Reserve (Regionalliga) am Wochenende im Einsatz.