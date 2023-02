Union liefert in Rödder – und wie . . .

Christoph Blesz (r.) schoss die Unionisten in Führung.

Die Einweihung ihres neuen Kunstrasenplatzes hätten die A-Liga-Fußballer der DJK Rödder am Samstagabend sicherlich gerne unbeschwerter gefeiert – doch da waren die Gäste von Union Lüdinghausen vor. Mit 5:0 (1:0) siegten die Schwarz-Roten nach einer sehr einseitigen Partie, der Sieg hätte auch zweistellig ausfallen können.

„Wir hatten Chancen für vier Spiele“, meinte Union-Trainer Yannick Gieseler. Durch den Sieg im Nachholspiel hat seine Elf den Rückstand auf Spitzenreiter Holtwick (am kommenden Samstag Gast in Lüdinghausen) und Billerbeck verkürzt – und haben Platz drei vom Stadtrivalen Seppenrade zurückerobert.

„Da war in der Form nicht mit zu rechnen“, kommentierte Gieseler den Auftritt seines Teams. „Wir wussten ja gar nicht wo wir stehen, weil wir letzte Woche mangels Personal gar nicht trainiert haben. Auch die Testspiele waren ein buntes Auf und Ab. Aber die Jungs haben richtig geliefert.“

Symptomatisch war die Leistung von Tormaschine Nils Husken, der erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Dabei hatte es für ihn suboptimal begonnen. Nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff verdaddelte er eine „Tausendprozentige“ (Gieseler). „Das kann man nicht schaffen, so ein Tor nicht zu machen“, so der Coach. Doch Husken blieb von seinem Aussetzer selbst völlig unberührt, machte unverdrossen weiter und knipste drei Mal in 45 Minuten.

Christoph Blesz hatte die Unionisten nach einem von DJK-Keeper Roman Schorn abgewehrten Flachschuss in Führung gebracht (35.). 13 Minuten nach dem Seitenwechsel eroberte Marius Robbe den Ball, leitete ihn an Husken weiter – 2:0. Nur vier Minuten später legte Paul Brüning nach. Husken machte die Tore Nummer vier und fünf (71./89.), die „Tausendprozentige war da längst vergessen.