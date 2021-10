Union Lüdinghausen 2 empfängt ASV Senden

Zum Nachbarschaftsderby kommt es am Samstagabend (30. Oktober) in der Lüdinghauser Antoniushalle. Union 2 empfängt den ASV Senden.

Zum Nachbarschaftsderby kommt es am Samstagabend in der Lüdinghauser Antoniushalle. Um 19 Uhr empfängt Union Lüdinghausen 2 den Liganeuling ASV Senden. Die Gastgeber spielen seit Jahren in dieser Klasse, während sich die Blau-Weißen nach zwei sportlichen und einem freiwilligem Abstieg noch neu orientieren müssen.

Ihre erste Partie verlor der nun von Iraj Shir Ali trainierte ASV, allerdings in der knappstmöglichen Besetzung glatt mit 0:3 gegen die Dritte des USC Münster. Die Regionalliga-Reserve von Union gewann derweil beim BSV Ostbevern 2 deutlich mit 3:0.

Auch ohne die an sich nicht unbedingt aussagekräftigen Ergebnisse vom ersten Spieltag gehen die Sendenerinnen als Außenseiter in das Derby – allein schon wegen des Altersdurchschnitts: Die Sechs von Shir Ali ist praktisch ein U 18-Team.

Oliver Freitag, Trainer der Lüdinghauser Zweiten, sieht das ähnlich: „Ohne überheblich sein zu wollen, nehmen wir die Favoritenrolle an.“ Obwohl er den ASV auch nicht unterschätzt: „Senden hat mit dem USC 3 auch gegen eine Hammertruppe gespielt.“

Und er hat zusätzlichen Respekt vor dem Anhang der Gäste. Die Blau-Weißen wurden in den vergangenen Jahren immer von einem dezibelstarken Fanblock unterstützt. Um auch auf dieser Position nichts anbrennen zu lassen, hat Oliver Freitag die Fußballer der ersten Lüdinghauser Mannschaft und der U 23 zum Spiel in die Antoniushalle eingeladen. Damit die Gastgeber am Samstag auch in Sachen Stimmungsmache keine Außenseiter sind.

Was die Lage auf dem Feld angeht, kann Freitag noch keine klare Ansage machen. „In dieser Woche haben wir wieder einmal mit höchstens sieben Spielerinnen aus unserem Zehnerkader trainiert.“ Einige Spielerinnen seien angeschlagen, andere studienbedingt verhindert gewesen. Wie es Samstag aussehe, werde sich erst mit dem Abschlusstraining herausstellen, so der Union-Coach.

Die am vergangenen Wochenende personalgeplagten Sendenerinnen sind wieder optimistischer: „Voraussichtlich sind wir komplett“, so Union-Kapitänin Alina Staimiller.