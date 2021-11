Union Lüdinghausen 2 siegt 3:0 gegen ASV Senden

Schon nach dem zweiten Spieltag der Frauen-Verbandsliga ist die Schere zwischen den Nachbarschaftsrivalen ASV Senden und Union Lüdinghausen 2 so weit auseinander wie zu diesem frühen Zeitpunkt nur denkbar. Im direkten Derby in der Lüdinghauser Antoniushalle besiegten die Gastgeberinnen die Blau-Weißen auch nach den Satzresultaten deutlich mit 3:0 (25:14, 25:12, 25:13). Für die Union-Zweite war es der zweite Erfolg ohne Satzverlust, während der ASV noch immer auf den ersten Satzgewinn wartet.

Mindestens ebenso schwer wie die klare Niederlage im Derby wiegt für das Sendener Team der Ausfall von Marie Rothermundt, die sich im ersten Satz so schwer am Knie verletzte, das sie voraussichtlich für Monate nicht zur Verfügung steht. Keine gute Nachricht für Trainer Iraj Shir Ali, dessen junger Kader nun nur noch acht Spielerinnen umfasst. Und eine Reserve gibt es nicht: Das Damenteam des ASV ist eigentlich, wie bereits berichtet, selbst die U 18, und die nächstjüngere Altersklasse gibt es in dieser Saison in Senden nicht. Gegen Union 2 kam weiter erschwerend dazu, dass eine Spielerin unter Rückenproblemen litt und Shir Ali von Beginn an die Positionen neu verteilen musste.

Wie der ASV-Kader zu dieser Saison ist auch die Lüdinghauser Zweite im Vergleich zu den Zeiten vor Corona weitgehend neu zusammengestellt. Die Mannschaft von Oliver Freitag um die erfahrenen Schwestern Anna und Katrin Deilmann hat aber einen weit höheren Altersdurchschnitt als das Team „Jugend forscht“ aus dem Sportpark an der Bulderner Straße.

Und hat sich ganz offenbar schon gut aufeinander eingespielt: Mit 3:0 hatte die Freitag-Sechs, wie berichtet, die Saisonpremiere bei der Drittliga-Reserve des BSV Ostbevern gewonnen. Und machte nun gegen den ASV dort weiter, wo sie sieben Tage zuvor aufgehört hatte.

In heimischer Halle ließen die Lüdinghauserinnen dem Gegner nie wirklich eine Chance. Als die Partie wegen der Verletzung von Rothermundt unterbrochen wurde, stand es bereits 16:7 für Schwarz-Rot. Das Spiel war einseitig, und sollte es auch bleiben. „Wenn wir konzentriert bei der Sache waren, haben wir entschieden, wer die Punkte macht“, sollte Union-Trainer Freitag nach der Partie sagen.

Nach dem schnell verlorenen ersten Satz konnte der ASV Senden im zweiten bis zum 4:4 mithalten. Dann zogen die Lüdinghauserinnen wieder davon, auf 14:6 und 18:10. Immerhin machte auch Senden jetzt wieder seine Punkte, brach in der Schlussphase aber erneut ein. Eine Überraschung ließ die Regionalliga-Reserve von Union auch im dritten Durchgang nicht zu. 6:2, 12:4, die Vorentscheidung war gefallen. Einen Satzball vergab die Freitag-Sechs und machte dann den Deckel drauf.

„Wir sind zu wenige Leute“, meinte ASV-Coach Iraj Shir Ali nach der alles anderen als unerwarteten Niederlage. „Was soll ich machen . .?“

Weit optimistischer kann sein Gegenüber Oliver Freitag dem weiteren Saisonverlauf entgegensehen. Nach einem spielfreien Wochenende gastiert der Spitzenreiter am 14. November (Sonntag) beim noch sieglosen TV Mesum. Der ASV ist einen Tag davor wieder Außenseiter: Die Sendenerinnen empfangen den TSC Gievenbeck (zwei Siege) im heimischen Sportpark.