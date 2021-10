Union Lüdinghausen: Die Punkte hängen diesmal hoch

Union Lüdinghausen tritt am Wochenende in Trittau und in Wittorf an. Beide Teams stehen in der Tabelle unter Union, doch vor beiden Partien sehen sich die Gäste als klarer Außenseiter. Der Grund liegt auf der Hand.

„Das ist ganz schwierig. Über Punkte muss ich vor diesem Wochenende gar nicht nachdenken.“ Alles andere als optimistisch schaut Teammanager Michael Schnaase dem Doppelspieltag entgegen, der Badminton-Bundesligist Union Lüdinghausen am heutigen Samstag zum TSV Trittau (erster Aufschlag um 17 Uhr) und am Sonntag zu BW Wittorf-Neumünster (14 Uhr) führt.

Der Grund ist die seit langem nicht mehr so schlechte Personalsituation bei den Steverstädtern. Unions Nummer eins Max Weißkirchen, der, wie berichtet, bereits in der ersten Runde bei den Belgian International passen musste, fällt verletzt aus. Wahrscheinlich, so Schnaase, werde auch Yvonne Li in Trittau und Wittorf nicht dabei sein, damit sich die Dameneinzel-Spezialistin, die seit Wochen sowohl bei internationalen Turnieren als auch in der Bundesliga gefordert ist, an einem Wochenende mal schonen könne. In dieser Woche hatte Li bei den French Open in Paris aufgeschlagen (siehe eigene Meldung), in der kommenden tritt sie bei den Hylo Open in Saarbrücken an.

Ohne seine beiden größten Punktegaranten sieht Schnaase schwarz. Dazu stehen die Einsätze von Doppelspieler Josche Zurwonne auf der Kippe. Das Eigengewächs von Union sei derzeit beruflich stark eingespannt, so der Teammanager.

Sollten die Blau-Weißen aus Wittorf am Sonntag gegen die Gäste aus Lüdinghausen gewinnen, wären sie an ihnen in der Tabelle vorbeigezogen. Drei Spiele und zwei Niederlagen haben beide Teams bisher verbucht, wobei der aktuelle Tabellenvierte Union mit neun Punkten einen mehr gesammelt hat.

Der TSV Trittau wiederum zählte immer zu den in Lüdinghausen unbeliebtesten, weil unbequemsten Konkurrenten. Aktuell liegen die Schleswig-Holsteiner nach nur einem Sieg und vier Niederlagen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Was sie am Sonntag keineswegs zum Außenseiter mache, so Michael Schnaase: „Trittau war in dieser Saison selten komplett. Diesmal, in eigener Halle, wird das anders sein.“