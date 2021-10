Union Lüdinghausen erneut chancenlos

„Dass es in der Konstellation schwer für uns werden würde, wussten wir ja. Insofern ist die Niederlage kein Beinbruch. Die Stimmung im Team ist nach wie vor gut“, betonte Stefan Ruprecht, Sprecher des SC Union Lüdinghausen, nach der 2:9-Heimpleite des Tischtennis-NRW-Ligisten gegen TuRa Elsen.

Wie berichtet, hatten die Gastgeber ohne ihre etatmäßige Nummer vier, Andreas Langehaneberg, auskommen müssen. Zudem klagt Thomas Weritz Bandscheibenprobleme und ist entsprechend geschwächt. Pech hatte 08-Spitzenmann Christopher Kiehl, der sein erstes Einzel gewann, im zweiten gegen Elsens Besten Benedikt Lüke aber drei Matchbälle vergab und mit 2:3 den Kürzeren zog.

An den beiden Ersatzleuten lag es laut Ruprecht ausdrücklich nicht, dass die Nullachter am Ende abermals mit leeren Händen dastanden. Markus Mack schlug Julian Ahlemeyer glatt mit 3:0. Und Michael Hans zwang an der Seite von Marek Kurzepa das dritte Doppel der Gäste in den Entscheidungssatz. Union: Engemann/Weritz 0:1, Kiehl/Mack 0:1, Kurzepa/Hans 0:1; Kiehl 1:1, Engemann 0:2, Weritz 0:1, Kurzepa 0:1, Breukelmann 0:1, Mack 1:0.