Union Lüdinghausen feiert Bergfest

Fußball: Klarer Derbysieg in Seppenrade

Derbysieger, Derbysieger: Die Nullachter feierten nach dem Abpfiff ausgelassen den Sieg in diesem so prestigeträchtigen Duell.

Das Ergebnis – 1:4 (1:3) aus Sicht des SV Fortuna Seppenrade – war deutlich. Auch gibt es darüber, dass der Erfolg des SC Union Lüdinghausen verdient war, keine zwei Meinungen. Trotzdem waren es letztlich nur zwei von 90 Derbyminuten, in denen die Schwarz-Gelben komplett orientierungslos agierten – und der Erzrivale lässig auf die Siegspur wechselte.

Union feiert Bergfest Impressionen vom Derby Foto: Florian Levenig Impressionen vom Derby Foto: Florian Levenig Impressionen vom Derby Foto: Florian Levenig Impressionen vom Derby Foto: Florian Levenig Impressionen vom Derby Foto: Florian Levenig Impressionen vom Derby Foto: Florian Levenig Impressionen vom Derby Foto: Florian Levenig Impressionen vom Derby Foto: Florian Levenig Impressionen vom Derby Foto: Florian Levenig Impressionen vom Derby Foto: Florian Levenig Impressionen vom Derby Foto: Florian Levenig Impressionen vom Derby Foto: Florian Levenig

„Diese Phase, kurz vor der Pause, hat uns sportlich das Genick gebrochen“, fand auch Fortuna-Coach Artur Nazarenus. Die 45. Minute lief bereits, als die Seppenrader nach eigenem Einwurf den Ball vertändelten. Wie die Lüdinghauser danach umschalteten, war allerdings unbedingt sehenswert. Über Christoph Blesz und Nils Husken gelangte der Ball zum just eingewechselten Mathis Wichmann, der gekonnt zum 1:2 abschloss. Und nur wenige Augenblicke später war Vorbereiter Husken selbst zur Stelle – Saisontor Nummer elf für den 08-Knipser. Auch der extrem präsente Blesz hatte zu dem Zeitpunkt bereits genetzt, nach schöner Co-Produktion von Fode Camara und Husken (31.).

Seppenrade bis zum 1:2 auf Augenhöhe

Zumindest bis dahin war es das erhoffte Duell auf Augenhöhe – in dem die Fortuna sogar vorgelegt hatte, Nico Holtermanns Eckstoß verwertete Lukas Gudorf per Kopf am zweiten Pfosten (23.). „Zu dem Zeitpunkt hatten die Seppenrader etwas mehr vom Spiel und waren griffiger“, räumte Union-Trainer Yannick Gieseler ein. Vor allem über die linke Angriffsseite probierten es die Hausherren immer wieder.

Die dickeren Chancen hatten freilich da schon die Schwarz-Roten. Camara traf nach Marius Grewes scharfer Hereingabe die Latte und scheiterte kurz vor dem 1:2 aus zwei Metern an Fortuna-Goalie Jan Hegemann sowie den eigenen Nerven.

Es war ein rassiges Nachbarschaftstreffen vor gut 500 Zuschauern, intensiv von beiden Teams geführt, aber nie unfair – weshalb es statt der roten auch die gelbe Karte für Julian Tüns nach dessen Foul an Kai Blomenkemper getan hätte. In Überzahl trafen die Nullachter ein weiteres Mal: Mirkan Düzgün bediente Doppelpacker Wichmann – das 1:4.

Fortuna: Hegemann – Majewski, Tüns, Wischnewski, Merg – Blechinger, Heimann (88. Prumann), Gudorf (67. T. Holtermann), N. Holtermann – J. Harder (80. Haverkamp), Weinland (75. Thiering). Union: Keuthage – Ruprecht (46. Voll), Heck, Krüger, Blomenkemper – Itoua, Roters – Camara (65. Düzgün), Blesz (86. M. Schmidt), Grewe (33. Wichmann) – Husken (83. S. Schmidt). Tore: 1:0 Gudorf (23.), 1:1 Blesz (31.), 1:2 Wichmann (45.), 1:3 Husken (45.+2), 1:4 Wichmann (71.). Rot: Tüns (69./Fortuna).