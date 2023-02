Union Lüdinghausen geht aufs Ganze

Foto:

Das Hinspiel in Bottrop, in dem beide Teams nicht vollzählig waren, gewann Union mit 9:6. Zumindest die Lüdinghauser treten beim Wiedersehen am Samstag (11. Februar), 18.30 Uhr, an der Tüllinghofer Straße in Bestbesetzung an – mit Gintautas Juchna, Last-Minute-Verpflichtung Donatas Lescinskas, Timo Engemann, Christian Westhoff, Andreas Langehaneberg und Thomas Weritz.,Die NRW-Liga-Frauen des SC BW Ottmarsbocholt sind am Wochenende zwei Mal – jeweils in der Fremde – gefordert. Da Larissa van Boxel in der Regel nur in den Heimspielen zum Einsatz kommt, dürfte die Nummer drei den Blau-Weißen zumindest am Samstag, 17.30 Uhr, wenn das BWO-Quartett beim Tabellenzweiten TTG Netphen gastiert, fehlen. Tags darauf, zehn Uhr, tritt Ottmarsbocholt beim Vorletzten TTC Dortmund-Wickede an. (flo)