Union Lüdinghausen gewinnt Spitzentreffen

Sechs Mal in Folge hatte der SC Hennen zuvor dreifach gepunktet. Am Samstagabend aber musste sich das Team aus Iserlohn ausnahmsweise mit einem Zähler begnügen. Denn das Team traf vorgestern auf einen Gegner, der bei der Vergabe der Meisterschaft ebenfalls ein gewichtiges Wörtchen mitreden will: Union Lüdinghausen. Dank des 3:2 (25:18, 19:25, 25:21, 18:25, 15:6)-Auswärtserfolges der Nullachterinnen ist das Titelrennen in der Volleyball-Oberliga enger denn je.

„Hennen war gut, wir waren besser“, meinte Union-Coach Suha Yaglioglu nach dem über weite Strecken hochklassigen Spitzentreffen. Lüdinghausen legte konzentriert los, servierte stark und war schnell sieben, acht Punkte voraus – ein Vorsprung, den Paulina Voges und Co. nicht mehr hergaben in Durchgang eins.

Hennen kommt zwei Mal zurück

Doch Hennen gab nicht klein bei, schlug jetzt ebenfalls sehr ordentlich auf und verteidigte bissig – während die Yaglioglu-Sechs vorübergehend bei der Annahme wackelte. „In der Phase haben wir zu viele eigene Fehler produziert“, fand der 08-Cheftrainer. Nach ein paar Umstellungen – Felice Lyn Lethaus wechselte in den Mittelblock, Laura Braun übernahm den Zuspieler-Part – lief es in Satz drei wieder für die Gäste.

Doch Hennen kam ein zweites Mal zurück. „Waren die beiden verlorenen Abschnitte unnötig?“, fragte Yaglioglu und gab die Antwort gleich mit: „Ja, finde ich schon. Wären wir die ganze Zeit so fokussiert gewesen wie anfangs, in der Mitte und am Ende, dann hätten es sogar alle drei Zähler sein können.“ Insbesondere im Entscheidungsdurchgang ließ sein Team Hennen nicht den Hauch einer Chance.

Union: Beuers, Braun, Denys, Eichendorff, Grössing, Kaiser, Lethaus, Menke, Voges, Yehorova, Zur­hove.