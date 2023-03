Union Lüdinghausen gewinnt Top-Spiel deutlich

Mit Glückwünschen zu Meisterschaft und Aufstieg muss man Andreas Langehaneberg nicht kommen. Der Mann hat schließlich schon alles im Tischtennis erlebt – und verweist mit einigem Recht darauf, „dass wir wahrscheinlich in zwei der nächsten vier Partien nicht in Bestbesetzung antreten werden. Dann könnte es zum Abschluss tatsächlich ein direktes Duell um Platz eins mit Herne-Vöde geben.“

Dennoch sei das 9:3 am Samstag in der Top-Begegnung mit Olympia Bottrop ein „schöner, wichtiger Sieg“ und ein Meilenstein auf dem Weg zum möglichen Titel gewesen, so der Teamsprecher des SC Union Lüdinghausen. Schlüssel zum Erfolg seien, erstens, die drei gewonnenen Eingangsdoppel gewesen. Gerade mit dem 3:2 des 08-Duos Timo Engemann/Langehaneberg über die bis dahin ungeschlagene DJK-Paarung Marvin Mackenberg/Sven Mackenberg war nicht zu rechnen gewesen.

Zudem hätten die Nullachter einmalmehr in der Mitte überzeugt. So schlug David Westhoff den starken Bottroper Bartosz Surzyn mit 3:1. „Und ,Gintas‘ gewinnt ja eh alles.“ Lüdinghausens Nummer eins Gintautas Juchna gab in den Einzeln nicht einen einzigen Durchgang ab. Union: Juchna/Lescinskas 1:0, Engemann/Langehaneberg 1:0, C. Westhoff/Weritz 1:0; Juchna 2:0, Lescinskas 0:2, Engemann 2:0, C. Westhoff 1:0, Langehaneberg 1:0, Weritz 0:1.