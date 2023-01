Union Lüdinghausen gibt sich weiter keine Blöße

Union Lüdinghausen hat beim TPSV Bielefeld mit 3:0 gewonnen. Dank des vierten Sieges am Stück bleiben die Nullachterinnen in der Oberliga-Tabelle als Dritter in Lauerstellung.

Die Volleyballerinnen des SC Union Lüdinghausen machen genau dort weiter, wo sie am Jahresende aufgehört hatten. Im ersten Spiel nach der Winterpause gewann das Team von Suha Yaglioglu am Samstagabend bei Regionalligamitabsteiger Telekom-Post-SV Bielefeld ziemlich souverän mit 3:0 (25:14, 25:14, 25:16). Dank des vierten Drei-Punkte-Sieges am Stück bleiben die Nullachterinnen in der Oberliga-Tabelle als Dritter mit je zwei Zählern Rückstand auf Werne und Hennen in Lauerstellung.

Der Coach sparte nicht mit Lob nach dem Gastspiel in Ostwestfalen: „Wir haben sehr gut serviert, den Gegner damit permanent unter Druck gesetzt und ihn so zu Fehlern gezwungen. Außerdem waren wir von Anfang bis Ende hochkonzentriert, die Zahl der eigenen Fehler war diesmal erfreulich niedrig.“

Dank einer Aufschlagserie von Lara-Marie Grössing führten die Besucherinnen in Durchgang eins früh mit 14:4. Der Rest: Formsache. Nur im zweiten Satz lag die Yaglioglu-Sechs anfangs zurück (6:8). Doch das Aufbegehren der Bielefelderinnen entpuppte sich als kurzes Strohfeuer. Wieder benötigte Union nur etwas mehr als 20 Minuten für den Gewinn des Abschnitts. Und Lüdinghausen ließ nicht locker, bereits nach gut einer Stunde war das ungleiche Duell zu Ende.

Neben Top-Scorerin Grössing überzeugte auch Louisa Kaiser im Angriff. Felice Lyn Lethaus führte klug Regie, Libera Frieda Zurhove war zur Stelle, wenn es doch mal diesseits der Netzes brannte. „Aber im Grunde könnte ich alle zehn Spielerinnen hervorheben – das war eine rundum geschlossene Teamleistung“, so der 08-Cheftrainer.

Union: Beuers, Braun, Denys, Grössing, Kaiser, Lethaus, Menke, Voges, Yehorova, Zur­hove.