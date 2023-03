Union Lüdinghausen glanzlos, aber erfolgreich

Pflicht erfüllt: Union Lüdinghausen hat, fünf Tage nach der 1:4-Heimpleite gegen A-Liga-Primus SW Holtwick, Schlusslicht Vorwärts Lette im vorgezogenen Meisterschaftsspiel am späten Donnerstagabend mit 2:1 (0:0) bezwungen. Und, für mindestens 72 Stunden, den Lokalrivalen Fortuna Seppenrade wieder von Rang drei verdrängt.

08-Coach Yannick Gieseler freute sich über die Punkte, war mit dem Auftritt seiner Elf aber nur bedingt zufrieden: „Gerade in der ersten Hälfte war das keine gute Offensivleistung.“ Unsaubere erste Kontakte, wenig Tempo, falsche Entscheidungen: Zwar brannte hinten wenig an, aber vorn gab es in den ersten 45 Minuten eben auch nur zwei vielversprechende Abschlüsse, einen von Nils Husken, einen von Christoph Blesz.

Blesz und Husken netzen

Beide machten es Mitte des zweiten Durchgangs besser. Nach einem der wenigen sehenswerten, aber zunächst abgeblockten Spielzüge schlenzte Blesz die Kugel aus 17, 18 Metern gekonnt ins obere rechte Eck. Und keine 180 Sekunden später war Husken nach einem schönen Lauf in die Tiefe per Chip erfolgreich – Saisontor Nummer 24 für den nimmersatten Torjäger.

„Danach müssen wir es eigentlich seriös zu Ende spielen“, so Gieseler. Tatsächlich kam aber der Tabellenletzte noch mal auf. Bei Simon Besselers Anschlusstor war die bis dahin so stabile Deckung der Lüdinghauser für einen Moment unsortiert. So wurden es stressige Schlussminuten, in denen Union zwei weitere heikle Situationen zu überstehen hatte. Union: Keuthage – Brüning, Schürmann, Heck, Krüger (72. Topalov) – F. Hüser (46. Martel), Itoua, Blesz, Lawan (46. Camara) – Robbe (74. Le. Meinke), Husken. Tore: 1:0 Blesz (68.), 2:0 Husken (71.), 2:1 Besseler (80.).