Union Lüdinghausen hinreichend wettkampferprobt

Foto:

Sieben Mal haben die Lüdinghauserinnen zuletzt in Folge gewonnen. Nach schwächerem ersten Saisonteil in der Rückrunde aufzudrehen: Das haben die Nullachterinnen bereits 2021/22 so praktiziert. Laut 08-Coach Suha Yaglioglu alles eine Frage der Erfahrung: „Wenn man bereits ein Mal gegen ein Team gespielt hat, weiß man um dessen Stärken und Schwächen, zieht also im Idealfall die richtigen Lehren. Außerdem agieren wir inzwischen variabler und sind so weniger leicht auszurechnen.“ Marleen Beuers ist noch verletzt, ansonsten sind die Gastgeberinnen, die in Werne mit 2:3 das Nachsehen hatten, beim Wiedersehen vollzählig. Ein Faktor könnte morgen Abend im Berufskolleg das Publikum sein, glaubt der Lüdinghauser Trainer: „Werne wird garantiert ein paar Leute mitbringen. Umso wichtiger wäre, dass auch die Union-Fans in großer Zahl in die Halle kommen.“ (flo)