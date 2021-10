Union Lüdinghausen holt drei Punkte am Doppelspieltag

Knappe Niederlage gegen Schorndorf, Sieg gegen Neuhausen-Nymphenburg: Union Lüdinghausen holte am Wochenende in heimischer Halle drei Punkte.

Die Zuschauer darf es freuen. Die Badminton-Bundesliga ist viel spannender geworden. Das ist die wohl wichtigste Erkenntnis nach dem Doppel-Heimspieltag für das Team von Union Lüdinghausen.

Denn gegen zwei Teams, die früher noch zu den Schwächeren gehörten, mussten sich die Gastgeber mächtig strecken, um drei Punkte einzufahren. Gegen die SG Schorndorf gab es am Samstag eine knappe 3:4-Niederlage, die immerhin noch einen Punkt einbrachte. Tags darauf folgten zwei Punkte beim 5:2-Erfolg gegen die TSV Neuhausen-Nympphenburg aus München. „Damit sind wir insgesamt sehr zufrieden“, zog Teammanager Michael Schnaase nach dem ersten Heim-Doppelspieltag in der neuen Halle eine insgesamt positive Bilanz.

Dabei traten die Gäste aus Schorndorf am Samstag in Bestbesetzung an - mit dem amtierenden Doppel-Europameister Ivan Sozonov aus Russland, dem dänischen Weltklasse-Doppelspieler Mads Pieler Kolding und dem starken französischen Nationalspieler Arnaud Merkle. Kein Wunder also, dass sowohl die beiden Herrendoppel als auch das Mixed sowie das erste Herreneinzel verloren gingen. Gut, dass dann noch auf die Lüdinghauser Damen Verlass war sowie auf Aram Mahmoud im zweiten Einzel, so dass nach den sieben hochklassigen Spielen insgesamt noch ein Punktgewinn für Union zu Buche stand.

Spannend ging es auch am Sonntag gegen die Gäste aus München zu, die in der Vergangenheit immer zuverlässige Punktelieferanten waren. Doch auch sie haben sich international mächtig verstärkt, so dass gleich vier Spiele über die volle Distanz von fünf Sätzen gingen. Davon verloren die Unionisten zwei hauchdünn, so dass sogar ein höherer Sieg noch drin gewesen wäre.

Doch auch die Gäste hätten mit etwas mehr Glück noch einen Punkt aus Lüdinghausen entführen können. Besonders schön anzusehen war das zweite Herrendoppel, in dem erstmals Max Weißkirchen und Aram Mahmoud gemeinsam antraten und das Spiel mit tollen Ballwechseln nach einem 0:2-Satzrückstand noch drehen konnten.

„Das war an beiden Tagen beste Werbung für den Badmintonsport“, zeigte sich Hallensprecher Ralf Kemper nach den beiden engen Matches begeistert. Und angesichts der Stärke der Bundesliga dürfen sich die Zuschauer in Lüdinghausen auf viele weitere hochklassige und spannende Begegnungen freuen.